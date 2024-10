Javier de la Torre Anderson, salvó la vida de un pasajero en pleno vuelo

En el marco de la celebración del Día del Médico, a festejarse el 23 de octubre, invitamos al reconocido anestesiólogo Javier de la Torre Anderson a compartir con Rostros su peculiar anécdota vivida hace un par de meses, que ha sido un acto de heroísmo, porque sin su actuar a tiempo y el apoyo de dos médicos más, un pasajero de avión pudo haber perdido la vida.

Anécdota de orgullo

El pasado mes de agosto, el Dr. de la Torre junto con su esposa Frida Laines Izaguirre y sus hijos Valentino, Matilda, Mía y Leonora, regresaban de Guadalajara a Torreón en un vuelo, donde se presentó una emergencia con un paciente que tenía arritmia.Al percatarse, el médico de inmediato se acercó a brindarle reanimación cardiopulmonar (RCP), a lo que se sumaron dos médicos más; canalizó al paciente y volvió a pasar medicamento, continuaron con RCP y el paciente empezó a respirar, hasta lograr sacarlo del paro y estabilizarlo.

Al aterrizar suben paramédicos por el paciente y se lo llevan en ambulancia, junto con familiares que ya lo esperaban.

Fue entonces que el médico al tomar su equipaje junto a su familia comenzaban a retirarse del avión, y los pasajeros comenzaron a aplaudir el acto de heroísmo. Al respecto, el anestesiólogo nos platicó que afortunadamente todo salió bien. Y para él lo más gratificante fue que además de que la persona está bien, que sus hijos se hayan dado cuenta de lo que él hace.

Al momento no logró comprender por qué le aplaudían lo pasajeros, ya que para él es algo natural estar al servicio de los pacientes, sino que fue hasta que su esposa le dijo ‘¿te das cuenta que acabas de salvar una vida?’.

“También hubo reacciones de mis hijos, que saben que soy médico pero no habían visto como tal las actividades que llego a realizar y para ellos les pareció importante que pude asistir al pasajero”, comentó el Dr. Javier de la Torre.

Entre risas, el médico platicó, “uno de mis hijos me preguntó ¿porqué ibas peleando con el señor en el avión? Y mi esposa le explicó que lo iba auxiliando. Fue su reacción al verme sentado sobre el paciente realizando compresiones en su pecho”.

Para el Doctor, fue una grata experiencia que le ha dejado el ser Médico y que recordará con gusto.

25 años de experiencia

El Dr de la Torre Anderson lleva 25 años dedicado a la anestesiología. Labora tanto el sistema de salud público como en el privado, y es una persona que creció rodeado de la medicina. Su papá también es anestesiólogo y cuando estaba chiquito quería ser como él. De ahí nació su curiosidad de estudiar medicina, y ya después fue anestesiólogo inspirado por su papá, ya que fue quien lo motivó a escoger esa especialidad.

¿Cómo equilibra su tiempo entre la familia y su profesión?

Eres médico a 24 horas, inclusive nuestras esposas cuando nos reunimos los médicos dicen que tenemos prohibido hablar de medicina y la realidad es que aguantamos 10 minutos y ya estamos comentando casos, pacientes, etc.

Más como anestesiólogo no eres dueño de tu tiempo por no ser yo quien programa las cirugías, a los pacientes, lo hacen los médicos cirujanos con los que trabajo. Ellos nada más me avisan de alguna cirugía, alguna urgencia y tengo que ir independientemente si tienes un evento con tu familia, si es un festejo, eso no cuenta para nosotros los anestesiólogos, tenemos que estar disponibles las 24 horas del día y si es muy difícil porque te pierdes muchas cosas, de la relación con los hijos, de eventos escolares, etc.

He dejado a mi esposa llegando al cine y de pronto me tengo que ir. Antes se iba conmigo, ahora me dice dejame la cartera y las llaves del carro y ve a cumplir como médico, (comenta entre risas).

Definitivamente sin el apoyo de mi esposa sería imposible, ella lleva todo lo que es de la casa, de nuestros hijos y cuando puedo contribuyo y cualquier tiempo libre lo disfruto en la casa.