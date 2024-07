Javier Aguirre se sincera y dice que es momento de hacer algo por México

Javier Aguirre volverá a asumir el cargo de director técnico de la Selección Mexicana para encaminar al equipo hacia la Copa del Mundo de 2026.

En una entrevista con el portal oficial del equipo, el estratega nacional expresó que es el momento adecuado para regresar a México, tras 22 años dirigiendo en el extranjero.

Además, comentó que siempre respaldó a Jaime Lozano, pero las circunstancias no permitieron que él permaneciera en su puesto. Por ello, fue convocado para retomar el proyecto, que según los directivos, se extenderá hasta 2030.

“Sucede que bueno, como pasa en este cargo, los resultados mandan y tomaron decisiones y deciden prescindir de Jaime y me llaman a mí. Es difícil decirle no a la Selección Mexicana, pues si no tiene técnico nacional, si se decidió que no continuara el anterior, pues yo soy mexicano, soy entrenador y yo creo que es algo muy importante”, indicó Aguirre.