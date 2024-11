Jared Borgetti habla sobre la crisis de Santos Laguna y llama a aceptar los errores

El exjugador de Santos Laguna, Jared Borgetti, expresó en un mensaje la frustración compartida por los malos resultados obtenidos por el equipo en el Apertura 2024.

Para Borgetti, quien es un ícono del equipo, lo más doloroso no es sólo quedar fuera de la Liguilla, sino la manera en la que el equipo ha enfrentado sus compromisos en el campo de juego, mostrando una falta de determinación que ha generado desencanto entre la afición.

Borgetti no sólo señaló que es crucial realizar un análisis profundo y serio de los errores cometidos, sino que destacó la importancia de asumir responsabilidad a todos los niveles: desde la directiva hasta los jugadores y el cuerpo técnico.

“Aceptar errores no tiene nada de malo. Aceptar que no fue lo que se esperaba, no tiene nada de malo”, dijo, resaltando que el objetivo es identificar las áreas de oportunidad y trabajar en conjunto para recuperar el espíritu combativo que caracteriza al club.

“Hay que aceptar lo que no se hizo bien. No comencemos a culpar o excusarnos de algo.”

Además, hizo un llamado a la afición para que continúe apoyando incondicionalmente, recordando cómo la presencia del público siempre ha sido un elemento clave en la fortaleza de Santos en casa. "Demostremos que somos una afición que pesa, que apoya, que exige, que se enoja, pero que no abandona”, enfatizó.

Según Borgetti, es esencial que el Estadio Corona vuelva a ser un lugar que imponga respeto, recuperando la atmósfera intimidante que caracterizaba al Viejo Corona.

“Demostrémosle a los equipos que ir a jugar contra Santos, no solo es ir a jugar contra el equipo. Es ir a jugar contra todos los Santistas que estamos en el estadio y los que no alcanzaron a entrar. Eso que se hacía sentir en el viejo corona”.

Borgetti alentó a los aficionados a mantener la cabeza en alto y recordar que Santos ha superado muchas adversidades en el pasado.