Itzel Barro, la séptima eliminada de MasterChef Celebrity

Una salsa "pesada" y "mal elaborada" ocasionaron que la creadora de contenido Itzel Barro, conocida como "Hola enfermera", fuera la séptima eliminada de "MasterChef Celebrity" luego de enfrentarse a dos de las competidoras más fuertes, en reto que tuvo lugar en un rancho de vacas lecheras.

"Me siento satisfecha con lo que hice y que las críticas no hayan sido tan malas siempre, a todas las personas que me estuvieron echando muchas porras y me daban muchos ánimos y que me decían que iba a llegar a la final, pues no llegué, pero me da gusto que hayan conocido más de mí, gracias a esas personas que me estuvieron apoyando", señaló la influencer.

En el reto de mandil negro estuvo acompañada de Litzy e Itatí Cantoral, quienes debían hacer un platillo con una buena salsa, por Itzel entregó una preparación de pollo con salsa de huitlacoche con champiñones, algo que desagradó a la y los críticos.

"La salsa es pesada, un plato que está desunido", comentó la chef Zahie Téllez.

"No me encantó tener el sabor del champiñón, mezclado con el huitlacoche, porque siento que le resta y confunde el sabor que debería tener", añadió -a su vez- el chef Poncho Cadena.

Claudia Lizaldi, conductora del programa, agradeció la presencia de Itzel y la exhortó a que siga cocinando "porque si no lo haces, yo creo que el Capi se infarta, por otro lado, confía mucho en ti, en la mujer que eres, que no se te olvide".

Itzel dijo que todos sus compañeros le dejaron algo especial, entre risas y tristezas que compartió con ellos; le gustó lo que cocinó.

"Es wow, inimaginable que los tres chefs alguna vez hayan comido algo cocinado por mí, me llenaron el corazón y me voy contenta, satisfecha. Siempre he sido muy exigente con lo que hago, la cocina es eso, aquí el error fue querer ser perfecta", expresó.

"Gracias a los tres por su tiempo, su paciencia, todos los consejos que me dieron me los llevo, me voy de aquí, sabiendo mucho más, contenta y satisfecha con lo que hice y a mis compañeros les agradezco por los momentos que compartieron conmigo, les deseo éxito a todos y que gane el mejor", mencionó la eliminada.

Muchos coincidieron que Itzel era de las competidoras más fuertes.