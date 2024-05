Itzel Barro deja huella en programa

Siendo una de las participantes más fuertes de MasterChef Celebrity, Itzel Barro, conocida también como "Hola Enfermera", dejó una huella imborrable en el corazón de la cocina más famosa de México. Itzel se enfrascó en una nueva aventura al dar a conocer su participación en el famoso reality de cocina, siendo esta su primera aparición en la televisión.

Reveló que al inicio le pareció un poco complicado adaptarse al formato de la TV, siendo una persona "que siempre se mantuvo detrás de cámaras".

"En comparación con mis compañeros, yo desde el día uno sabía que era la única persona que no había trabajado nunca en televisión. Yo sabía que por esa parte traía un poquito de desventaja", contó en exclusiva para este periódico.

Afortunadamente, Itzel poco a poco se fue acostumbrando al formato de la televisión, llevando muy en alto el estandarte de ser ella misma.

"En los primeros 2 capítulos yo me sentía súper nerviosa, no sabía bien qué onda con la cámara. Pero después me sentí cómoda y me adapté. Me di cuenta de que el chiste era ser yo misma y cocinar, que era a lo que yo iba".

"Hola soy Enfermera" se volvió una de las participantes más fuertes de la nueva edición de MasterChef Celebrity; sin embargo, aunque muchos esperaban verla entre las finalistas, el destino y la suerte jugó en su contra. En esta semana, la cocina salió de su tradicional foro para embarcarse en su segundo reto de campo. Las circunstancias, y el calor, jugaron en contra de Itzel en el reto de eliminación, convirtiéndose en la séptima eliminada de la competencia.

"Al ser un reto de campo, pues la producción obviamente no puede llevarse la cocina completa, súmale el calor y el solazo. Creo que fue un cúmulo de factores físicos", sostuvo. Por si esto no fuera suficiente, Itzel se enfrentó con el miedo de todos los participantes: el ingrediente era uno de los más complicados de realizar.

"Cuando los chefs nos pusieron los ingredientes a cada quien, pues a mí me tocó el más difícil… Huitlacoche, y aparte me tocó empezar de primero. A mí me hubiera gustado que se rifaran tanto los ingredientes como el tiempo en el que empezáramos a cocinar, que estuviera más parejo", comentó.

EL GRAN SECRETO DE MASTERCHEF

Para Itzel, el gran secreto de la cocina de Máster Chef no es solo el saber cocinar, sino hacer estrategias y cambiar conforme las reglas.

"Sandra Itzel era una de las rivales que a mí me daba más miedo vencer, yo la veía en la final y cuando vi que ella salió en el programa antepasado, en mi cabeza todo cambió, porque me di cuenta de que la competencia no iba de quien cocina mejor, sino de estrategias y reglas que van cambiando a lo largo de MasterChef", concluyó.