Issste ya no es funcional

Hay un dictamen estructural del edificio del Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del ISSSTE de Torreón, que señala que ya no es funcional y que requeriría una remodelación completa para que continuara funcionando como una clínica de segundo nivel, una vez que arranque operaciones el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE).

Alberto Galván Zurita, secretario general de la Sección XI del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE de Coahuila, dijo que Nivel Central no les ha informado sobre el destino que tendrá el hospital ubicado frente a la Alameda Zaragoza, pero que él cree que se va a cerrar.

"Y que la remodelación no se va a hacer jamás porque no es costeable tampoco. Vas a arreglar algo viejo, pero otras cosas van a seguir viejas y te va a echar a perder todo lo nuevo, yo no creo que sea posible, pero hasta ahorita no tenemos información oficial sobre el cierre o de que permanezca abierto. Ese dictamen ya tiene entre 6 y 9 meses y lo hizo Nivel Central, vino gente de Supervisión de México".

En octubre del año pasado, el exdirector general del ISSSTE, Pedro Mario Zenteno Santaella declaró en Torreón que para evitar una saturación del nuevo HRAR, el antiguo edificio que opera frente a la Alameda Zaragoza seguiría funcionando como un Hospital General, de segundo nivel.

Es decir, se contemplarían los servicios de consulta de las especialidades básicas, hospitalización general (pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía) y servicios de apoyo a diagnóstico. Incluso, mencionó que le darían "una manita de tigre".Ese mismo mes, Raúl Adrián Castillo Vargas, subdelegado médico del ISSSTE en esta entidad, informó que en el Hospital General se tiene una cobertura de 110 mil derechohabientes de la región Lagunera y que al nuevo Hospital Regional que es de tercer nivel, debería llegar un 5% de esa población, más pacientes de otras entidades del país como Chihuahua, Durango y parte de Zacatecas.Tiempo atrás, se dijo que el edificio que se localiza sobre la calle Donato Guerra, esquina con avenida Allende en la zona Centro, se convertiría en una Clínica de Medicina Familiar (CMF).

Lo cierto es que en la actualidad, hay incertidumbre entre el personal de salud que labora en el hospital de segundo nivel pues ni autoridades locales ni sindicales les han informado sobre el futuro que tendrá la clínica ni tampoco cuál será la forma en que se dará su cambio al nuevo HRAE.

En el Hospital "Dr. Francisco Galindo Chávez" se estima que hay una plantilla superior a los 600 trabajadores, mientras que para el Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE, se requieren alrededor de 1,926 puestos de distintas categorías.

Hasta ahora, también hay hermetismo respecto a la fecha de inauguración del nuevo HRAE. Primero se dijo que la inauguración sería el 31 de marzo del año en curso y hubo retraso. Aunque no hay fecha oficial, se ha dicho que será antes de las elecciones de este domingo dos de junio.

Nuevo Hospital aún sin fecha de inauguración

´ A diferencia del segundo nivel, la vocación del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (de tercer nivel) será la de ofrecer servicios de alta especialidad que ameritan aquellas enfermedades complejas del corazón, riñón, cerebro, hígado, cáncer y demás padecimientos que ponen en peligro la vida de las personas derechohabientes.

´ La obra tiene un avance del 94 por ciento, aunque aún no hay una fecha oficial de inauguración, según informó hace días el departamento de Comunicación del Instituto en el estado de Coahuila.