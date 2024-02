Israel, una potencia contrainsurgente en Latinoamérica

Israel, quien mantiene una ofensiva militar contra la población palestina de la Franja de Gaza, tiene una profunda y poco reconocida historia en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica durante el periodo de la Guerra Fría; en México desde la Guerra Sucia y hasta el actual combate al narcotráfico y la crisis migrante con los Estados Unidos.

Actualmente, enfrenta una acusación de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas por presunto genocidio debido a la mencionada campaña.

Sus prácticas contrainsurgentes y de vigilancia han sido retomadas por regímenes autoritarios y los gobiernos de la región desde la década de los 60s para hacer reprimir, comunidades indígenas, guerrillas de izquierda, la oposición a la dictaduras, periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y migrantes.

El profesor Alexander Aviña de la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) ahora en retiro sabático para una investigación sobre su próximo libro para entender la Guerra Sucia en los años 70s en Guerrero como un punto de origen de la guerra contra las drogas, concedió una entrevista para abordar la intervención de Israel en Latinoamérica y las relaciones entre el conflicto en Gaza y la estrategia de seguridad en la frontera de Estados Unidos con México.

"Algo no muy entendido en la historia de la Guerra Fría es el rol que juega Israel como una potencia contrainsurgente en contra de movimientos de izquierda, movimientos revolucionarios, movimientos indígenas que tratan de construir una vida mejor, que tratan de mejorar, reformar sus países respectivos".

Afirmó que cuando pensamos en esa época recordamos el rol que tuvo Estados Unidos con la Escuela de las Américas y con el apoyo de las diferentes dictaduras, pero Aviña refiere que durante especialmente durante la década de los 70s, especialmente en Centroamérica, durante la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981), estos regímenes "fueron tan brutales y violentos que el gobierno de Estados Unidos por un momento les restringió les armas y el apoyo financiero que les mandaba, pero al mismo tiempo eso abrió una oportunidad económica y geopolítica para Israel.

OPORTUNIDAD GEOPOLÍTICA

El historiador señaló que Israel "se mete en los países donde Estados Unidos no puede operar", apunta que en Guatemala, El Salvador, Nicaragua antes de la Revolución Sandinista, Costa Rica y Honduras está para ayudar al transferir tecnología, tácticas y lógicas contrainsurgentes que Israel que había desarrollado en los territorios ocupados de Palestina.

"Casi convertirlos en mercancía que pudieron vender en el mercado internacional y vendérselo a los regímenes más odiosos, más violentos, más autoritarios del mundo, especialmente en ese momento, en la década de los 70s en Centroamérica.

Aviña plantea que lo que conecta la región con Palestina, especialmente a Guatemala, es la práctica de una lógica contrainsurgente "que es fundamentalmente es antiindigena, se trata de reorganizar, de implementar un nuevo tipo de colonialismo, de manejar, controlar, infiltrar comunidades indígenas que son sospechadas de ser insurgentes, rebeldes, radicales".

La base de control es el poder, no un gobierno democrático, con consensos.

Revela que los oficiales militares israelíes usan como marco de referencia lo que estaban haciendo en Palestina y luego en Líbano, después de la invasión del año 82. Dejando su impacto más profundo en Guatemala, donde entrenan a los oficiales guatemaltecos para ver el problema "de la misma manera, como un problema fundamentalmente colonial".

MÉXICO, LA GUERRA CONTRA EL NARCO Y EL PRESENTE

Refiere que el vínculo "es más reciente, pero también tiene un pasado", porque en la misma década de los años 70s, cuando el Ejército Mexicano practicaba "los vuelos de la muerte", acciones para desaparecer a los guerrilleros en el estado de Guerrero. Estos de la marca israelí Aravá fueron fabricados y vendidos como aviones contrainsurgentes.

Agrega que existen "sugerencias" que tal vez también fueron usados por los militares mexicanos para transportar droga ilícita, marihuana principalmente de Guerrero, a otras partes de México, al mismo tiempo.

En el pasado reciente, el Ejército usó las prácticas y técnicas israelíes contra insurgentes en lugares como Chiapas en los años 90s, entrenando a los soldados élite, "los Gafes, parte de cuya unidad se escapa, desertan del Ejército y se convierten en el brazo armado del cártel del Golfo y los famosos Zetas".

Otra conexión es el spyware Pegasus, que el Ejército Mexicano usa y compró a una compañía israelí, metida con todo el complejo militar-industrial. En el país se para espiar a políticos, activistas y movimientos sociales.

"Para mí, hay una conexión histórica con lo que vemos en los 70s, con el uso de esta avioneta israelí que nos lleva hasta el presente con el uso del spyware. Pero el ejemplo más claro es el rol que jugaron los israelíes en dar entrenamiento a ciertas fuerzas especiales mexicanas en los 90s y lo que falta es más investigación, para saber si los soldados que recibieron este tipo de entrenamiento fueron algunos de los que luego formaron parte de los Zetas. Eso nos falta saber".

MIGRANTES Y LA FRONTERA SUR DE ESTADOS UNIDOS

El profesor de la Universidad Estatal de Arizona reitera que los israelíes han usado "especialmente a Gaza y los territorios ocupados como un laboratorio, para prácticas contrainsurgentes, pero para desarrollar técnicas y tecnología en el aspecto de las fronteras".

Pone de ejemplo que desde Phoenix (Arizona), a unas tres horas de manejo hacia la frontera con México, hay como 50 torres de vigilancia de digitales construidas por la compañía israelí Elbit.

"Hoy en día compañías israelíes ocupan un lugar muy importante globalmente en ese mercado de tecnología fronteriza para prevenir que la gente pueda cruzar las fronteras y usan tecnologías de drone, de torres que dan seguimiento digital, entonces hay una conexión muy directa entre la tecnología fronteriza, cómo fue implementada y practicada en lugares como Gaza y los territorios ocupados, con lo que se ha visto aquí en Arizona y México, desde 2012-2013, cuando se firmó el contrato entre el gobierno federal americano y Elbit".

Refiere que la lógica es contrainsurgente, porque esta tecnologías fronteriza está dirigida en contra de la gente que viene a pedir asilo, ejerciendo sus derechos internacionales y derechos americanos también y el muro y todas esas tecnologías, están aquí para prevenir eso.

LÓPEZ OBRADOR NO ROMPE CON ISRAEL

Alexander Aviña se cuestiona la postura del presidente López Obrador quien decidió no romper relaciones con Israel por sus acciones contra la población en la Franja de Gaza, cuando otros mandatarios lo han hecho.

"Lo que me convence más al final es la motivación de no debilitar las relaciones comerciales entre los dos países, obviamente hay otro tipo de comercio entre fuerzas de seguridad que no sabemos, que está en un ámbito medio oscuro, como el caso Pegasus, pero...para mí sigue siendo una incertidumbre sobre todo cuando hay otros líderes latinoamericanos como Petro en Colombia que sí han marcado un alto, una posición muy fuerte contra el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza".

7 DE OCTUBRE

Cuestionado sobre la frase del expresidente Nelson Mandela sobre que "nuestra libertad no está completa sin la libertad de los palestinos" y el una visión esperanzadora de paz en la región.

Aviña señala que desde el 7 de octubre se ha mostrado que "toda esa industria tan famosa, tan valiosa de los israelíes cuando se trata de prácticas contrainsurgentes o de tecnología fronterizas se puede derrotar, se puede sobrepasar".

Plantea que lo que vemos ahora en Gaza "es el gobierno israelí tratando de reasentar que sus tecnologías, armas, drones e industria si es poderoso y es lo que han vendido al mundo desde los 70s cuando empezaron a venderle a las dictaduras latinoamericanas…su respuesta hacia lo que pasó es mostrar que aunque sus tecnologías y militares fallaron en ese día, con su contraofensiva y su campaña de genocidio están mostrando otra vez en el mercado que su mercancía sí funciona".

Sentencia, las tecnologías fronterizas son una respuesta muy limitada a problemas más profundos, más estructurales cuando se trata del movimiento de gente alrededor del mundo, cuando se trata del colonialismo, como hemos visto allí en Gaza".

