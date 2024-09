Israel López relata la ocasión en que golpeó a Cuauhtémoc Blanco

Algunas rivalidades en el balompié mexicano han sobrepasado lo permitido y se han convertido en enemistades, situación que hacía que los partidos fueran más emocionantes al ver a dos jugadores enfrentándose con todo su potencial, sin embargo, hay ocasiones en que la rivalidad se sale de control y se transforma en un problema.

Tal es el caso de Israel López, quien en una entrevista con el exportero Yosgart Gutiérrez en su pódcast. "El RePortero", relató la ocasión en que se calentaron los ánimos en un aeropuerto tras un partido y terminó por agredir al ídolo del América, Cuauhtémoc Blanco.

López, quien militó en clubes como Toluca y Pumas, aseguró que su rivalidad con Cuauhtémoc Blanco crecía día con día, especialmente cuando se veían las caras en un partido, la tensión alcanzó otro punto cuando "Témoc" afirmó que "un enano de dos metros y medio" lo había golpeado repentinamente en un partido, declaración que sirvió para "calentar" más el problema.

En su etapa con Toluca, López recordó que hubo una serie de "dimes y diretes" en el vestidor tras un partido contra el América, problema que no se quedó ahí y llegó hasta el aeropuerto, lugar donde Cuauhtémoc decidió encarar a López y siguió atacándolo verbalmente antes de abordar un vuelo conjunto.

López asegura que Blanco interrumpió su plática con Pável Pardo y amenazó con golpearlo, situación que sacó de sus casillas al exjugador de Toluca y le propinó un puñetazo en el rostro, provocando que los presentes se alarmaran por lo sucedido.

"Al final del partido, se quedó caliente el tema, empujones y dimes y diretes en el vestidor, pero pasó. Perdí la cabeza; me dijo que me iba a partir la ma... y empezó a ofender. Nos acercamos, me calenté y perdí la cabeza, le metí un puñetazo", dijo López.