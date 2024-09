Irina Baeva responde al supuesto nuevo romance de su ex, Gabriel Soto

A poco más de un mes de su truene con Gabriel Soto, Irina Baeva rompió el silencio sobre los rumores que aseguran que su expareja y la conductora Cecilia Galliano mantienen un romance.

Recordemos que días antes de que el actor anunciara su ruptura con la joven rusa, circularon varias fotografías que lo vinculaban sentimentalmente con Galliano y en medio de señalamientos de una presunta infidelidad, aseguró que si bien las imágenes sí eran reales, todo se trataba de una estrategia para publicitar la obra "El precio de la fama" que ambos protagonizan.

Sin embargo, la cercanía entre la argentina y el mexicano ha sido evidente y ahora que ambos están solteros, las versiones de que sostienen un romance en secreto han cobrado fuerza.

Ahora, y durante el final de temporada de "Aventurera" Irina fue cuestionada por los medios de comunicación sobre la vida sentimental de su expareja, y aunque aseguró que ella sigue en un duelo, también reconoció que Soto tiene todo el derecho de hacer y estar con quien él quiera.

"Eso ya no me incumbe, ya no es mi tema. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, y yo estoy enfocada en mi vida, en mi trabajo, y en estar bien conmigo misma", dijo al canal de Edén Dorantes.

La actriz enfatizó que en estos momentos, su trabajo ha sido un gran refugio, al igual que su familia y amigos, pero superar una relación de tantos años no ha sido sencillo: "No es fácil, sin duda, fueron muchos años de lo que se vivió. Estoy tranquila, no me presiono en nada. (Estoy) rodeada de mi familia a pesar de que están lejos", agregó.

Asimismo, negó que esté buscando apoyo económico de Soto, y aclaró que siempre ha sido una mujer económicamente independiente: "no necesito de nadie para seguir adelante", declaró.

La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto fue una de las más mediáticas en el mundo del espectáculo mexicano. La pareja se comprometió en 2020 y, aunque parecían estar profundamente enamorados la boda nunca llegó.

En julio de este año, y para sorpresa de todos, Gabriel emitió un comunicado en el que anunciaba su ruptura con Baeva. En ese entonces aseguró que la decisión fue mutua, pero días más tarde la actriz rusa lo desmintió.