Irán rechaza presunto ataque israelí

Irán disparó anoche baterías de defensa antiaérea mientras se escuchaban explosiones cerca de una base aérea próxima a la ciudad de Isfahán, lo que generó temores de que pudiera tratarse de un ataque israelí tras la ofensiva con drones y misiles contra ese país.

No estaba claro si Irán estaba siendo atacado, ya que ningún funcionario reconoció directamente esa posibilidad y el ejército israelí no realizó comentarios.

Por su parte, autoridades de Estados Unidos rechazaron realizar comentarios en la madrugada del viernes, pero televisoras de la Unión Americana citaron a funcionarios no identificados que dijeron que Jerusalén llevó a cabo el ataque. El New York Times citó a funcionarios israelíes no identificados que reclamaron la autoría de la ofensiva.

Por su parte el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este viernes que no se han producido daños en las instalaciones nucleares de Irán tras el presunto ataque israelí.

El organismo internacional pidió, no obstante, "a todos una extrema moderación" y reiteró "que las instalaciones nucleares nunca deben ser un objetivo en los conflictos militares. La OIEA está siguiendo muy de cerca la situación".

En medio de la confusión sobre lo que está sucediendo, las autoridades de aviación de Irán suspendieron inicialmente los vuelos en al menos tres ciudades del país, entre ellas Teherán y su aeropuerto internacional, para posteriormente reanudar operaciones.