Invitan al 'Torneo de los quedados' en CGP

La gran tradición de jugar golf y convivir durante los días de celebración religiosa, se mantiene más que viva en el Club Campestre Gómez Palacio, que dio a conocer la convocatoria para su XLIV Torneo Anual de Golf de Semana Santa, a jugarse del 27 al 30 de marzo próximos.

Podrán participar todos los golfistas aficionados que tengan hándicap registrado y con el índex del mes de febrero de 2024, en la mesa de salida que haya generado el hcp en la Federación Mexicana de Golf y el sistema SPEI; se recibirá carta firmada por el profesional y avalada por el comité de golf del club al que pertenezca, (cartas sujetas a autorización por el comité organizador). Se jugará de acuerdo a las reglas de la USGA, adoptadas por la Federación Mexicana de Golf, y las reglas locales del club gomezpalatino.

CATEGORÍAS

El cupo límite por categoría, Primera, A, B, C, D, será de 24 jugadores; en las categorías de Damas y Seniors será de 20 golfistas; los desempates de las categorías que jueguen bajo el sistema de Stroke Play (Primera), será a muerte súbita sin hándicap, sólo por el primer lugar, por el hoyo que el profesional Francisco Contreras, designe. Los demás lugares serán por retrogresión de los últimos 9 hoyos jugado; las categorías que juegan bajo el sistema Stable Ford, serán igual al Stroke Play.

La Primera Categoría está destinada a jugadores que tengan hándicap de 0.4 a 6.9, ellos saldrán desde marcas azules y se regirán bajo el sistema Stroke Play o por golpes, al 80 por ciento de hándicap; como es costumbre, se premiará al primer lugar Neto y Gross. La Categoría A será para jugadores de 7.0 a 11.5 hcp, saldrán de marcas blancas, mientras que la B (11.6 a 16.2 hcp) y C (16.3 a 20.8 hcp), jugarán en Stable Ford, sin ventajas, saliendo de marcas blancas. Por su parte, la D (20.9 a 31.9 hcp), Damas (0.0 a 35 hcp, saldrán de marcas rojas) y Seniors (0.0 a 33.3 hcp), jugarán en Stable Ford, al 80% de su hándicap; los Seniors saldrán de marcas doradas.

Premiación

Todas las categorías se premiarán con trofeos al primero, segundo y tercer lugar, además del primer lugar Gross en la Primera Categoría. Habrá también un premio de 15 mil pesos en efectivo para quien logre embocar un Hole in One y Hoyo en Uno, en el hoyo 3, además de premios a los mejores O' yes, los cuales tendrán dos divisiones: la Primera categoría será con jugadores de Primera, A y B, mientras que en una segunda categoría estarán los jugadores de C, D, Damas y Seniors, quienes podrán poner O'yes en los hoyos 3, 7 y 10.

A la par del torneo de golf, también se tiene preparado un atractivo programa social, para disfrute de los jugadores: el miércoles 27 de marzo se celebrará la ceremonia de inauguración, así como el tradicional Rompe Hielo y un Torneo de Aproach programado a las 19:00 horas, en la Terraza del club, donde se dará premio sólo al primer lugar. El jueves 28 se jugará la primera ronda del torneo, mientras que el viernes 29 será la segunda ronda. El sábado 30 se realizará la Ronda Final, así como la Ceremonia de Premiación terminando el torneo.

Las inscripciones ya están disponibles en la dirección del Club Campestre Gómez Palacio, así como en la mesa de control con el profesional Francisco Contreras, ante quien se deberá confirmar el hándicap de cada golfista.