Invitan a sumarse al Juguetón Laguna 2024, para que niños de zonas vulnerables tengan regalo esta Navidad

Este viernes 22 de noviembre, la presidenta del DIF Estatal, Marisol Rosso Rivera y el gobernador Esteban Villegas, darán arranque al Juguetón Laguna 2024, cuyo propósito es que los niños del estado de Durango reciban un juguete en esta Navidad.

La cita será de las 9:00 a las 15:00 horas en las instalaciones del Parque La Esperanza de Gómez Palacio.

Las autoridades estatales a esas personas que gusten contribuir al sueño de muchos pequeños con la donación de un juguete, de preferencia que no sea bélico, que no utilice baterías, no sea pelota de plástico o los llamados “hula hula”, que no sean canicas, ni peluches ni juguetes pequeños.

En el Juguetón Laguna 2024, participarán el Gabinete de Gobierno de esta región, Gobiernos Municipales de Gómez Palacio y Lerdo, Instituciones Educativas, Universidades, Asociaciones civiles y público en general, quienes llevarán sus donativos al Parque La Esperanza.

Además de aportar un “granito de arena” para que los niños duranguenses vivan con alegría la Navidad, los asistentes a este gran evento, podrán disfrutar de música, botargas, bailes, dinámicas y muchas sorpresas.