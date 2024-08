Invitan a jóvenes a tramitar la cartilla del servicio militar en Lerdo

La titular de la Junta Municipal de Reclutamiento en lerdo, Adriana Vargas Ramírez, hace un llamado a los jóvenes que este año cumplen la mayoría de edad, para iniciar con su trámite de Cartilla del Servicio Militar Nacional.

La funcionaria señaló que las personas entre los 18 y 40 años de edad, pueden hacer esta diligencia en las oficinas que se encuentran al interior de la Unidad Administrativa de San Isidro (calle Ramón Leyva, entre las calles López Rayón y Galeana, colonia San Isidro), en un horario de 8:00 a 13:00 horas. No obstante, la oficina permanece abierta hasta las 16:00hrs para brindar información.

El último día para comenzar con esta fase de alistamiento es el martes 15 de octubre, explicó que solo los jóvenes de la clase 2006 que cumplen la mayoría de edad hasta el día antes mencionado, y remisos, podrán entregar su documentación. Mientras que, quienes cumplen posterior a la fecha indicada, deberán realizarlo hasta el próximo año.

La papelería que se debe entregar es original y copia del formato actual del acta de nacimiento y del CURP, certificado de estudios o constancia no mayor a 2 meses, comprobante de domicilio reciente, y en caso de ser remiso, presentar la credencial de elector.

Así como, 5 fotografías tamaño cartilla: fotos de estudio, sin retoque, papel mate, donde el interesado aparezca en un fondo blanco, con camisa blanca, pelo corto (laterales no.1, arriba no.2), frente despejada, no bigote, no barba, patillas cortas, ceja natural (no depilada), no collares, piercings ni aretes.