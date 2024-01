Invitan a gomezpalatinos a podar árboles durante enero y febrero

La Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gómez Palacio informó a la población que enero y febrero son los meses idóneos para la poda de árboles, es por ello que invitan a los ciudadanos a realizar lo conducente, sin embargo y para tener un mayor control de los desechos vegetales es necesario que quienes vayan a realizar la poda soliciten un permiso ante la dirección de Ecología, el cual es gratuito, pero obligatorio.

Una vez que se solicite el permiso, el cual puede ser tramitado en las oficinas de la dirección de Ecología ubicadas al interior del parque La Esperanza o bien a través del WhatsApp al 871 35-42-709 de atención de la dependencia, los inspectores de ecología pasarán una vez se cumplan 24 horas de realizada la poda a verificar que los desechos de la poda ya hayan sido retirados.

El objetivo de esta medida es evitar que la ciudad se llene de las ramas que han sido retiradas, y hacer responsable a cada ciudadano de los desechos que genera; pues en caso de no retirar los desechos, los ciudadanos serán acreedores a una sanción, tal como lo marca el reglamento vigente.

Carlos Rosales Arcaute, director de la dependencia, mencionó que para aquellos que no tienen quienes les retiren los residuos de la poda, se les podrá facilitar el directorio de carromateros empadronados, que están debidamente acreditados y que utilizan los centros de transferencia para depositar los desechos, pues reiteró que estos residuos no deben ser depositados en lotes baldíos. Y puntualizó que las dependencias municipales no retirarán ramas ni desechos pues se trata de una responsabilidad de quienes llevan a cabo la poda.

Rosales Arcaute dijo que han sido habilitados dos centros de acopio o centros de transferencia, de los cuales, el primero de ellos se encuentra ubicado a un costado de City Club, entrando por Canal de Sacramento a la altura de la compuerta, con horario libre, mientras que el otro se encuentra al interior de la Expo Feria, frente a la puerta del Panteón Municipal, y funciona en un horario de recepción es de 8:00 a 16:00 horas.

Rosales Arcaute dijo que "para la alcaldesa Leticia Herrera Ale, los temas de medioambiente en Gómez Palacio son de gran importancia, es por ello que giró instrucciones a la dependencia para que brindaran su apoyo y asesoría a los ciudadanos que deseen podar sus árboles".

En cuanto a la tala de árboles enfatizó que esta no es libre y quienes deseen llevar a cabo este procedimiento deberán solicitar el permiso correspondiente ante a la dirección de medio ambiente y ecología, Cabe destacar que las ramas se tienen que retirar en un periodo no mayor a 24 horas, de no ser así se harán acreedores a una sanción.

Señaló que durante enero y febrero comienzan los árboles de brotación temprana, por lo que, en estos casos, es un buen momento para la poda y en particular el mes de enero es un mes apto para dar forma a los árboles ornamentales. Por otro lado, febrero es uno de los mejores meses para la poda, debido a su cercanía con la primavera.

Se puede solicitar mayores informes al teléfono 871 714 11 44, donde serán atendidas todas sus dudas.