Invitan a cursar diplomado en realización cinematográfica en Torreón

El arte cinematográfico ofrece un terreno multidisciplinario para la creación, desde aspectos visuales, sonoros, roles relacionados a la organización y la gestión, así como la promoción de un producto artístico, forman parte de todo programa que busque formar cineastas capacitados para accionar en las diversas áreas que implica una producción profesional.

Por tal motivo, Plasma En Corto, proyecto encabezado durante más de 15 años por la lagunera Vanessa Espinosa, está a punto de iniciar los cursos que formarán a la segunda generación de su diplomado en Realización Cinematográfica.

Las clases arrancarán este domingo 7 de enero en las instalaciones de la Preparatoria PREFEMA (ubicadas en la colonia Villa Jacarandas de Torreón). El diplomado se efectuará durante un año, estará dividido en módulos y se llevará a cabo los domingos de 09:00 a 13:00 horas.

Entre las materias ofrecidas se encuentran apreciación cinematográfica, guion, dirección, cinefotografía, diseño de arte, diseño de vestuario, producción, distribución, sonido, postproducción, además de la incorporación de asistencia de dirección y asistencia de cinefotografía.

“En este año también vamos a tener un rodaje. Durante el año se va a elegir un guion escrito por los mismos alumnos, y esa es la producción que vamos a rodar, para que al finar del diplomado podamos hacer desde el rodaje hasta su presentación. Es así como se gradúan los chicos del diplomado”.

Se trata de un diplomado teórico y práctico. Los alumnos absorben la información y al mismo tiempo ponen en práctica los conocimientos adquiridos.

La plantilla académica está formada por 11 maestros, entre quienes se encuentran Roberto de Valle, Carlos Zapata, Pato Rivera, Mino Rimada, Clarisse Monde, Claudia Rivera, la propia Vanessa Espinosa, entre otros maestros por confirmar.

Sobre la primera generación de este diplomado, donde están por graduarse nueve nuevos cineastas, Espinosa compartió que el camino ha sido toda una experiencia.

“Es una generación que nos obligó a retarnos en todos los sentidos. Es gente que trae ganas de hacer las cosas. Fue una experiencia importante, tanto a nivel académico como personal […] Como siempre les digo a nuestros maestros: todo nuestro alumnado tiene que ser mejor que nosotros, eso va a hablar mucho mejor de nosotros, porque nosotros nos respaldamos a través de los alumnos”.

Espinosa afirma que hacer cine no es una tarea sencilla, implica compromiso y responsabilidad más allá del talento. Cabe señalar que el diplomado en Realización Cinematográfica está destinado para todo aquel interesado en cursarlo, no importa que el postulante no cuente con conocimientos previos.

“Espero que este año sea muchísimo más productivo. Ya estamos trabajando también en concluir el proceso de la licenciatura en Cine”.

Para informes sobre requisitos y costos del diplomado en Realización Cinematográfica se dispone el número 871 214 7601 y las redes sociales de Plasma En Corto.