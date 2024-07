Invita 'a la reflexión y a saber perder”: Román Cepeda a Shamir Fernández

Román Alberto Cepeda González sostuvo que su victoria en el pasado proceso electoral fue clara y contundente para su reelección por los próximos tres años como alcalde de Torreón, por lo que invitó “a la reflexión y a saber perder”, en alusión a los dichos del excandidato de Morena, Shamir Fernández Hernández, sobre que procederá legalmente para lograr la anulación de la elección del pasado 2 de junio.

El presidente municipal dijo ser respetuoso de las decisiones de quienes en algún momento fueron sus adversarios, y resalto que se cuenta con todos los elementos jurídicos para asegurar que los resultados del pasado proceso son válidos y le otorgan una victoria contundente.

Recalcó que: “hay quienes tienen la capacidad de digerir una pérdida o victoria, en mi caso así ha sido, cuando me ha tocado perder lo he hecho con dignidad, con respeto, y cuando me ha tocado ganar lo hacemos también de la misma forma, y con la contundencia que se dio es claro”.

El edil manifestó que “Román ganó de manera contundente y limpia, el trabajo sucio lo hicieron otros”, y sostuvo que su campaña fue limpia y de propuestas.

“Los que tienen dudas son otros, nosotros vamos con mucha claridad con lo que ya es indiscutible, estoy seguro de que las autoridades que atienden el tema están claras de que la victoria fue contundente y transparente, nosotros estamos en el proceso de trazar la ruta para la próxima administración” destacó el edil.

Román Alberto Cepeda dijo que se cuenta con los elementos jurídicos para decir lo que sostiene, en el sentido de haber tenido una victoria contundente gracias a la decisión de los torreonenses que de nueva cuenta le dieron su confianza, aunado a que su campaña fue limpia y de propuestas.

“Los invito a la reflexión y a saber perder”, dijo sobre los dichos por el morenista, al igual que las acusaciones que otros integrantes de ese partido han estado realizando a través de los medios de comunicación.

El alcalde dijo que actualmente ya se encuentra más concentrado en preparar el cierre de la administración, no como un tema de continuidad, sino de concluir un capítulo en diciembre de este año y abrir otro con nuevos retos y un replanteamiento total para Torreón.

Al respecto, señaló que se atenderán los proyectos por concluir este año y se replantearán otros para la siguiente administración, con base en lo que se construyó durante estos tres años.

Se mantendrá la seguridad y orden como eje principal, y se trabajará en una reforma a la estructura orgánica de la administración, donde se priorizará la sustentabilidad desde la salud, seguridad y orden, desarrollo económico, entre otros rubros.

Todo ello con políticas adecuadas a lo que Torreón demanda en gestoría, tramitología, digitalización de procesos y políticas públicas que estén en función de lo que viene, con miras a un proyecto que se hizo a mitad de la administración que es hacia el año 2040, indicó.