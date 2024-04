Investigan supuesto abuso policial

La Policía Municipal ya realiza una investigación interna para determinar si se incurrió o no en el uso excesivo de la fuerza, en el caso registrado la tarde del domingo en la Alameda Zaragoza, en el que tres elementos detuvieron a un joven por presunta alteración del orden y cuyo video se difundió en redes sociales.

El comisario César Perales Esparza, director de la corporación, dijo que mientras los departamentos Jurídico y de Asuntos Internos deslindan responsabilidades, los tres agentes involucrados fueron puestos a disposición de dichas instancias y reasignados a otras labores distintas a las que efectuaban en campo.

Aseguró que se va a sancionar a quien sea necesario y que no le temblará la mano para aplicar la ley, por lo que dicha investigación se llevará hasta las últimas consecuencias.

El director de la Policía Municipal dijo que de acuerdo con el informe de los elementos, el joven no atendió la recomendación de que sacara a su perro pitbull del lago Coahuila de la Alameda, al cual se precipitó para refrescarse del calor.

Pese al exhorto de los uniformados, la persona hizo caso omiso de sacar del agua al animal, pues se trata de instalaciones municipales a las que no está permitido el ingreso de mascotas.

Al incurrir en alteración del orden, el sujeto se resistió al arresto y forcejeó con los elementos, hasta que éstos lograron someterlo, y fueron estos momentos los que quedaron registrados en el video que se difundió.

Perales Esparza dijo que en el video se puede observar también que un elemento fue agredido mientras somete a la persona, mientras que las personas que se aglomeraron para presenciar el hecho, lanzaron insultos contra los uniformados.

El director de la corporación indicó que el joven ya se encuentra en libertad y hasta el día de ayer no había presentado una denuncia.

Señaló que independientemente de ello, la corporación realiza la investigación y serán la Comisión de Honor y Justicia y la Unidad de Asuntos Internos, quienes determinen si hay o no los elementos suficientes para sancionar a los policías, quienes en ese caso podrían ser suspendidos de sus funciones o bien, reintegrarse si actuaron adecuadamente.

El jefe de la Policía Municipal aseguró que se actuará conforme a la ley y se va a sancionar a quienes hayan incurrido en anomalías, para que la ciudadanía tenga la confianza en la actuación de los uniformados.

Señaló que diariamente, se registran de 10 y hasta 15 casos similares, en los que las personas incurren en faltas administrativas y después se resisten a recibir una sanción; de antemano, se hace la recomendación a los elementos de que actúen con estricto respeto a los derechos humanos y apliquen la fuerza cuando sea estrictamente necesario.

Llegan a conciliación en Unidad de Derechos Humanos

La Unidad Municipal de Derechos Humanos de Torreón, recibió una queja de parte del joven que fue detenido la tarde del domingo por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DSPM), en contra de dichos efectivos, sin embargo fue cerrada este mismo lunes al llegar a una conciliación. Así lo dio a conocer el titular de la citada Unidad Municipal, Miguel Ángel Urrutia de la Torre, quien mencionó que el caso se mantiene bajo investigación al interior de la corporación municipal.

“Con respecto a ese caso, desde muy temprana hora establecimos comunicación con el departamento jurídico de la DSPM, quien tuvo a bien iniciar la investigación interna pertinente para deslindar la responsabilidad hasta que haya lugar. Y posteriormente el quejoso estuvo con nosotros en las instalaciones de la Unidad Municipal de Derechos Humanos, platicamos con él, se le hizo de su conocimiento de que existe un procedimiento ya aperturado para deslindar las responsabilidades en contra de los funcionarios participantes de que haya lugar”,

Detalló Urrutia de la Torre.En su visita efectuada ayer lunes, se le ofreció al quejoso que se encuentra dentro de las facultades de la unidad a su cargo, que se privilegia la conciliación como un medio de solución, a lo que éste estuvo de acuerdo. “Él nos narró todos los hechos, se apertura la queja en el mismo acto, se realiza una solicitud de conciliación y la misma fue aceptada y atendida de forma inmediata por la DSPM, dándole conclusión a este procedimiento, quedando pendiente nada más por cumplir algunos puntos de conciliación”, detalló el titular.

Sin mayores detalles, debido a que se encuentra una investigación al interior de la Dirección de Seguridad Pública, comentó: “Más allá de hacer un señalamiento por la participación masiva de elementos, él hace señalamiento por el actuar muy puntual de algunos elementos, no quisiera ahondar en el tema, no hay que olvidar que se encuentra abierta una investigación y tenemos que atender a la presunción de inocencia también de los agentesy al debido proceso para no interferir con las investigaciones que se lleven a cabo con este asunto”.

