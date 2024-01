Investigan adquisición de cámaras de solapa

Hay una investigación sobre las cámaras de solapa que fueron adquiridas en la pasada administración municipal, para el personal de policía preventiva y vialidad, pues en esta administración les fueron retiradas porque dejaron de funcionar.

Al respecto, el alcalde municipal Toño Ochoa, declaró "no me gusta hablar de cosas que no me constan, ni estoy cierto, se está haciendo una investigación al respecto, no quiero hacer un juicio a priori, yo dejo ese tema en las investigaciones".

Aseguró que esperan el recurso que llegará a finales del mes o en febrero, que es un presupuesto ampliado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), para hacer las licitaciones correspondientes y adquirir equipo con mejor tecnología.

Más que cámaras de solapa, planean que sean algunas instaladas de manera fija en las patrullas, así como tecnología para los sistemas de comunicación, un instituto de capacitación y un centro de crisis.

El equipo que se va a instalar, dijo que cumplirá con las características e indicaciones que establece Seguridad Pública a nivel federal, pues así se exige.

UTILIDAD

Las cámaras de solapa, permiten verificar los protocolos de actuación en los retenes u operativos, porque no se pueden manipular ni apagar, evitan actos de corrupción y de abuso de autoridad, aunque también protegen a los elementos por malentendidos.

Disminuyen en general, los hechos de corrupción por parte de conductores o elementos, evitan las "mordidas", así como las quejas contra policías municipales y agentes de tránsito. Todo queda registrado y es utilizado para aclaraciones.

ADQUISICIÓN

Fue en febrero del 2021, cuando el equipo de cámaras fue adquirido en la administración municipal 2019-2022, entregando 100 cámaras para la policía preventiva y así inhibir posibles actos de corrupción.

Para el mes de agosto del 2023, de las 100 cámaras, solo se encontraban 5 en funcionamiento, y a esta fecha todas fueron retiradas, con la promesa de adquirir nuevas, con mayor calidad.