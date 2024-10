Se han invertido 30 mdp para combatir el dengue en La Laguna de Coahuila, afirma secretario de Salud

El Secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, dijo que se ha invertido casi 30 millones de pesos en insumos y equipo, para reforzar la campaña contra el dengue en la Región Laguna, que integran los municipios de Matamoros, Viesca, Francisco I. Madero, San Pedro y Torreón.

Resaltó que hace unos días se entregaron 8 camionetas y 6 máquinas pesadas, para que el personal de vectores continúe acudiendo a cada barrio y ejido a realizar nebulizaciones espaciales y lo necesario para evitar que se sigan presentando casos de esta enfermedad.

Los titulares de la Jurisdicción Sanitaria VI y VII, César del Bosque Garza y Rocío Quiroz Flores, respectivamente, señalaron que además del trabajo habitual de visitar casas, colonias y diversas comunidades, en puerta están los operativos que realizarán en los panteones.

“Existe un compromiso muy fuerte del gobernador Manolo Jiménez Salinas con la ciudadanía que ha indicado que no haya población sin atender, que estemos pendientes con la fumigación, con la abatización y pedirle a la gente que nos ayude con la descacharrización que es el punto fundamental”, dijo el titular de salud en Coahuila.

“Con un caso que haya nos preocupa y nos ocupa mucho, estamos haciendo el trabajo a diario, mañana y tarde. Tenemos un trabajo en conjunto con el Programa Mejora y la gente nos apoya abriéndonos sus hogares para darles el abate e informarles de cómo debe usarse”, agregó.

Afirmó que el área de Regulación Sanitaria invitará a la población a que no se utilice agua en los panteones para evitar que sean criaderos e hizo la sugerencia a la población para que acuda a los camposantos con manga larga y repelente, “vamos a tratar de no hacer nosotros mismos criaderos, cómo, no poniendo agua en los jarrones”.

Por su parte Rocío Quiroz, titular de la Jurisdicción VII compartió que dentro de las acciones realizadas esta semana en San Pedro se visitaron 2 colonias para control larvario, impactando a 62 manzanas, se realizaron nebulizaciones en 3 colonias y se benefició a 76 manzanas, así mismo se fumigo en 1 colonia, dando un total de 15 y en cercos sanitarios las acciones fueron en 11 colonias para un total de 18.

Asimismo, en Francisco I. Madero con control larvario acudieron a una colonia , que se traduce en una cubertura de 36 manzanas, nebulizaciones en 3 colonias y se benefició a 191 manzanas y para fumigación se acudió a una colonia, dando un total de 4.