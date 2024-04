Instalan enfriadores a personal de clínica 71 del IMSS pero pacientes 'siguen hirviendo'

Mientras se resuelve la falla en los equipos de refrigeración de la marca Chiller, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila instaló enfriadores de aire evaporativos portátiles de la marca Frikko para la base trabajadora de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón, sin embargo, los pacientes internados y sus cuidadores siguen “hirviendo” ya que a ellos no se les ha atendido.

“Aquí seguimos hirviendo, aquí le trajeron esos aparatos nomás a los enfermeros y son ellos los que tienen, pero nosotros no. Estamos con el abanico que compramos pero pues en cada habitación son cuatro pacientes más sus cuidadores, pues es un bochorno.

Ya tuvimos problemas con las enfermeras porque pasaron pidiéndonos firmas y a ellas les trajeron aire de ese que se mueve para todos lados y aquí con nosotros no, ¡qué fregonas!, nomás nos hicieron firmar”, señaló una mujer que tiene a un familiar hospitalizado desde hace quince días.

La refrigeración en las instituciones de salud es necesaria para mantener el cuidado y bienestar de las y los pacientes, especialmente de aquellos que tienen una salud comprometida. Por este motivo, las familias de las personas enfermas, tienen que ingresar ventiladores de distintos tamaños a las habitaciones; quienes no cuentan con recursos, suelen utilizar abanicos de madera o hasta pedazos de cartón para mitigar el calor.

Otra derechohabiente que tiene a su hijo hospitalizado, dijo que “les dijimos que si nos prestan uno para que se refresque la sala de pacientes y dicen que no, la verdad esto es un martirio, ojalá que el IMSS también nos de una solución a nosotros porque el calor de plano, no se aguanta, es insoportable, es un horno. Muchos de nosotros venimos desde lejos, de otros estados y pues es mucho gasto el estar comprando ventiladores y luego también tenemos que batallar con los elevadores que siempre se descomponen,”. Prefirieron no revelar su identidad por temor a represalias.

Desde el pasado jueves, El Siglo de Torreón informó personal de la clínica No. 71 se encuentra laborando bajo protesta por las altas temperaturas dentro de la unidad. Aunque las deficiencias en el sistema de aire acondicionado en distintos pisos del hospital no es una problemática nueva, finalmente el personal de salud decidió colgar una lona a las afueras del edificio como una forma de presión.

VER TAMBIÉN Trabajan bajo protesta en clínica 71 del IMSS por fallas en aire acondicionado

“La base trabajadora de la UMAE 71 se encuentra laborando bajo protesta por las altas temperaturas dentro de la unidad”, dice la lona que se encuentra en la parte frontal, sobre el bulevar Revolución.

Trabajar bajo protesta implica que las y los trabajadores cumplirán cabalmente con sus funciones y con la atención médica a los usuarios pero al mismo tiempo, mantendrán la exigencia de que la institución médica atienda el asunto.

Sobre ello, el IMSS informó que en recientes días se reportó la disfunción de dos equipos de la Central de Servicios de la UMAE No, 71 y que, de inmediato, se hizo la gestión con el proveedor con la intención de comenzar los trabajos de mantenimiento y resolver dicha problemática. Extraoficialmente se pudo conocer que el proveedor se encuentra en Monterrey, Nuevo León.

Se dijo que el Instituto mantiene el monitoreo permanente de la temperatura en las áreas de servicio para tomar las medidas que garanticen un entorno adecuado dentro de las instalaciones para el personal y la derechohabiencia.