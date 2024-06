Inspirar a jóvenes motiva a Edgar Vivar

El trabajo nunca le falta, y es que su talento, técnica y trayectoria se han unido para llevarlo por los caminos del cine, el teatro, la televisión y las plataformas, de una manera exitosa, impulsado también por el cariño del público.

Usted tal vez le diga "Botija", "Ñoño", "Señor Barriga", "Hipólito Menchaca", "Renato Villamar", "Papá Pacheco" o "Balabán", pero haciendo a un lado todos esos personajes y otros más, es Edgar Vivar. El maestro Vivar.

El artista habló con El Siglo de Torreón para dar los detalles de las nuevas temporadas de Vecinos, sin embargo, era evidente que con él había mucho que charlar. Recuerda La Laguna con cariño.

"Ya me dijeron que les cayó algo de lluvia, pero qué bueno porque allá hace mucho calor. Rubén Aguirre me invitaba y yo le decía: 'Es muy bonita tu tierra, pero hace mucho calor'", comentó.

Las temporadas 16 y 17 de Vecinos llegaron el pasado 19 de junio a las Estrellas, desde las 19:30 horas. El rating una vez más se encuentra de su lado, según reveló Edgar.

"Estoy contento. El productor, Elías Solorio, siempre nos comparte las cifras y una vez rompimos récord. Es bonito saber que al público le gusta nuestro trabajo y que nos sigue. Hoy en día la competencia es bastante ante tantas plataformas y sus ofertas de diversión, pero Vecinos sigue con su público cautivo".

TRASCIENDE

Bastantes factores se han entrelazado para que Vecinos trascienda, volviéndose un clásico de la comedia mexicana, tal y como proyectos del pasado que han dejado huella de generación en generación.

"Decía 'Chespirito', 'No hay fórmula para el éxito, pero sí hay para el fracaso'. Esta serie tiene éxito porque hay un gran trabajo detrás de ella. Hay un equipo extenso de escritores, de producción y de talento artístico que trabajamos por un mismo objetivo. Me atrevo a decir que Vecinos ya es un clásico mexicano o está a punto de serlo".

Vecinos, en donde Vivar encarna a "Hipólito Menchaca" ha vuelto con sorpresas, invitados especiales y enredos entre los personajes.

"Vienen situaciones distintas. Los personajes nunca permanecen estáticos. A 'Hipólito' le aparecen nuevas enamoradas. Siempre buscamos que la serie no carezca de atractivos y resulte interesante para la gente", manifestó vía telefónica.

Por otro lado, el actor se consideró un, "hombre afortunado" porque la vida lo ha conducido por proyectos de cine, teatro, TV y plataformas, que han trascendido.

"He sido un hombre afortunado. No hago más que darle gracias a Dios porque me ha puesto en proyectos muy hermosos. Tengo una ventaja, y es que puedo escoger lo que quiero hacer y elijo hacer cosas bonitas, porque la vida se trata de hacer cosas bonitas que a su vez inspiren. Si a través de tu trabajo logramos inspirar a alguien, entonces podemos honrar la vida. Hay que honrar la vida siempre".

CIERRA CICLOS

Contrario a otros actores de los programas de "Chespirito", Edgar cerró el ciclo de sus personajes, cuando éstos terminaron, y es que su deseo era y será diversificar siempre su carrera y no vivir del pasado.

"Lo más fácil hubiera sido no salirme de mi zona de confort. Por respeto al público, a 'Chespirito' y a los propios personajes dejé de hacerlos. A 'Ñoño' cada vez teníamos que ponerle una peluca más grande, y es que Dios es bueno y perdona, pero el tiempo no.

"Una vez que se acabó el programa no contaba con trabajo porque los programas se seguían transmitiendo en repeticiones, entonces no me daban chamba. Me decían los productores, 'es que estás al aire', y yo les decía que, 'pues sí, pero eran repeticiones', así que tomé mis cosas y me fui para España y Argentina. Hice y produje cosas. Uno toma las decisiones que cree convenientes, o te quedas en tus zonas de confort, o tomas el toro por los cuernos", manifestó.

Recientemente, trascendió que los programas de Roberto Gómez Bolaños eran los favoritos del Papa Francisco, razón por la que Florinda Meza estuvo con su Santidad en el Vaticano, al igual que otros comediantes del mundo. Confirmó el entrevistado el gusto que hay en Argentina por los personajes de El Chavo y otros generados por el fallecido comediante.

"El programa fue un boom en Argentina, sobre todo en los ochenta y noventa. Sé de buena fuente que el Papa nos veía. Justo en ese país, el programa lo quitaron del aire porque decían que nosotros corrompíamos el idioma. El público protestó, pedía que volviera 'El Chavo', hasta que por fin regresó a la televisión".

Edgar Vivar, quien transmitía paz y cordialidad en la llamada telefónica, recordó su visita a Lerdo en 2019 y antes de colgar le deseó lo mejor a los laguneros.

"Estuvimos en el Festival de Lerdo. Tuvimos un coloquio sobre El Orfanato. Fueron muchas personas de todas las edades interesadas en el cine y en mi trabajo; entonces, no saben la alegría que me da que a través de tu trabajo uno pueda inspirar a la gente joven; eso es lo más bonito que puedes hacer en la vida".