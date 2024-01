Iniciativa de pensiones va a ser un desastre para México: Canacintra

La propuesta de reforma en el sistema de pensiones anunciada por el gobierno federal para que los trabajadores puedan lograr una pensión del 100 por ciento del salario significaría toda una cadena en declive para la economía, consideró Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón.

"Va a ser un desastre para el país, México no está preparado económicamente para soportar eso", expresó.

Citó un caso local, en cuanto a las pensiones completas que se tienen en el sistema de aguas, donde hay empleados que ya se retiraron, pero siguen con sus salarios completos.

Aseguró que se trata de una carga insostenible y consideró que, de darse esta reforma que plantea el gobierno federal, se tendría un problema económico muy fuerte.

Consideró que esto derivaría en un faltante de recurso y existe toda una cadena de sucesos que podrían ser consecuencia de este tipo de determinaciones, hasta una caída en los mercados y baja en inversión, al aplicar ese recurso en un pasivo.

"Yo veo un riesgo económico fuerte, ya lo he visto en algunos comentarios, no creo que sea lo más indicado, creo que más bien es un tema de carácter popular, como ha sido todo el sexenio, no estamos de acuerdo", indicó.