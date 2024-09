Infonavit enfrenta desafíos por invasiones en viviendas abandonadas en Torreón

Siete de cada 10 viviendas abandonadas que busca recuperar el Infonavit en Torreón han sido invadidas, pero en la mayoría de los casos, los actuales habitantes están interesados en adquirirlas.

De las 5 mil viviendas abandonadas que se planteó recuperar el Infonavit en Coahuila, alrededor de 3 mil están en Torreón. Se ha avanzado con los pagos al Municipio, en cuanto a los servicios de agua potable y se busca iniciar con el proceso de escrituración.

Gustavo Ernesto Díaz Gómez, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el estado, informó que, a la par, inició un programa piloto en el cual no se requiere necesariamente la escrituración, el cuál sólo está en dos entidades del país, una de ellas es Coahuila.

Mencionó que se ofrece la vivienda que fue recuperada por el Instituto sin escriturar por el tema de ahorrar ese costo y así poder hacer un puente entre la persona que va a quedarse con ese inmueble que adjudicó el Infonavit hace más de siete años.

"Esas 3 mil viviendas, seguimos avanzando en el análisis de estas, tenemos hasta el momento que casi en el 65 por ciento están viviendo personas a las que, evidentemente, pues no les pertenece esa vivienda, sin embargo, de ese 65%, casi el 80% está interesado en mantenerla y tiene los medios, a través de un salario, para poder hacerlo", comentó.

"Estamos en esa etapa de revisar si efectivamente les alcanza, si se puede, pero eso no va a representar una cuestión de movilidad, por el contrario, va a representar un aseguramiento de esas personas", añadió.

El funcionario explicó que estos "invasores" muchas veces no lo son, sino que algunos mencionan que pagan renta a los propietarios, en otros casos señalan que algún abogado les dio un documento para ampararlos, y finalmente hay personas que sí admiten haberse metido a la vivienda pero que la han encontraron en malas condiciones y la han arreglado.

"Me tocó ahí, por el Manto de la Virgen una vivienda que ya es un puesto de pollos, ya no es vivienda", expresó, "la complejidad ha sido administrativa, nos ha apoyado el municipio de Torreón en todo, pero la velocidad con la que se puede hacer no es la que nosotros quisiéramos, van a ser 3 mil viviendas posibles que se adicionen".

El delegado señaló que la mayoría tienen un valor de 300 mil a 400 mil pesos, pero hay algunas en fraccionamientos cerrados, incluso encontraron una de un millón de pesos.