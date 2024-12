Infonavit: ¿Cómo saber si tu patrón cumple con los pagos de tus aportaciones?

Aunque es una obligación de los empleadores presentar estos pagos ante el Instituto, es importante cerciorarse de que sea así. Por eso, en El Siglo te contamos cómo puedes hacerlo.

¿Cuáles son las afectaciones?

Si por algún motivo te preguntas sobre qué es lo peor que podría pasar si no verificas si tu patrón paga las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues estas son algunas consecuencias.

En algunos casos que se han presentado los trabajadores no se han dado cuenta de que la empresa no realiza sus pagos hasta que buscan obtener su crédito y no pueden acceder a este financiamiento.

O también puede presentarse el caso de que el patrón registra a sus trabajadores con un salario menor al que reciben para reducir el costo de las aportaciones, afectando significativamente su ahorro.

Para evitar que seas víctima de ello, revisa que tus aportaciones se realicen a tu subcuenta.

¿Cómo saber si tu jefe paga el Infonavit?

Por Ley, la empresa para la que trabajas está obligada a pagar el equivalente al 5% de tu salario de cada uno de sus trabajadores de forma bimestral, es decir, cada dos meses.

Este dinero se irá sumando al dinero de la subcuenta de vivienda de cada trabajador, y a lo largo del tiempo este dinero ayudará a cada trabajador a obtener un crédito con el Infonavit para comprar, construir o mejorar su vivienda y formar su patrimonio.

Es sumamente importante que sepas que este dinero no se descuenta de tu salario, por eso, es muy importante que revises periódicamente si se aplican estos pagos a tu subcuenta.

El proceso es muy sencillo y puedes realizarlo a través de la página web del Infonavit en solo dos pasos:

Ingresa a micuenta.infonavit.org.mx con tu número de seguridad social (NSS) y contraseña.Da clic en el apartado Resumen de Movimientos.

Ahí te podrás dar cuenta si se han hecho los depósitos a tu cuenta y la cantidad de dinero que ha sido depositada. Además de cada movimiento que ha tenido tu subcuenta desde que comenzaste a trabajar.

Recuerda que en caso de que detectes alguna irregularidad es muy importante que lo reportes ante el Infonavit, a través del Infonatel al 800 008 3900 o en tu Centro de Servicio Infonavit más cercano.