Infidelidades y robo, las posibles causas de la separación de Christian Nodal y Cazzu

Infidelidades y presuntos robos habrían sido los causantes de la separación entre Christian Nodal y Cazzu.

Fue hace un par de días cuando se dio a conocer la repentina separación entre el cantante mexicano y la rapera argentina, esto a pocos meses de haberse convertido en padres de su hija de nombre Inti.

Ahora, ha sido el periodista argentino, Maximiliano Lumbia quien dejaría entre ver los posibles motivos de la separación entre los artistas, resaltando el nombre de Belinda, ex de Christian Nodal.

“Fueron varios (problemas), primero que fueron una pareja que en realidad se fue conociendo a medida que fue avanzando el vínculo y sobre todo el embarazo", comenzó a enlistar.

"Segundo que Christian Nodal había quedado muy mal después de haber terminado con Belinda, yo no sé si al momento de conocer a Cazzu la había olvidado al ciento por ciento, y en el camino hubo un embarazo que no se sabe si fue buscado no, pero sí sabemos que Christian Nodal tenía ganas de ser padre hace tiempo”, detalló el argentino.

Por si estas declaraciones no fueran suficientes, Maximiliano contó que inclusive hubo infidelidades, inseguridades, celos y hasta robos.

“En algunas giras que él salió y ella por algún motivo no lo acompañó, se habla de infidelidades", destacó.

"Se habla también de un robo que podría llegar a estar vinculado, algunos habrían dicho, algún posible allegado de Cazzu o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos e infidelidad e inseguridades”.

A pesar de esto, destacó que las posibles causas de su separación se debieron al alejamiento sentimental que había entre la pareja, las cuales mermaron su relación.

“Hubo un robo y en algún momento se llegó a deslizar la teoría de que podría estar vinculado algún familiar o allegado de Cazzu, algo que no se llegó a comprobar, pero digamos que ese no fue el detonante de la separación, sino el problema en pareja en sí, que estaban muy separados ya sentimentalmente, con proyectos totalmente diferentes”, sostuvo.

Cabe destacar que, por el momento, se desconoce aún los motivos de la separación entre Christian Nodal y Cazzu.