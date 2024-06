Industrial Transformation México 2024 se llevará al cabo del 9 al 11 de octubre

No importa si son grandes, pequeñas o medianas, hoy todas las empresas e industrias yucatecas tienen la gran oportunidad de conocer y aprovechar opciones para mejorar y crecer en el evento anual de la Industrial Transformation México (ITM), que en esta ocasión será del 9 al 11 de octubre en León, Guanajuato, con la participación grandes negocios, incluso internacionales, además de autoridades y académicos que estarán al alcance para consultar, dialogar e intercambiar experiencias.

Por la importancia y gran oportunidad que esto representa, la Unión Social de Empresas Mexicanas (USEM), Pagsid y Konrad Adenauer México, preocupados siempre por la sostenibilidad en el ámbito social y la superación de las empresas, invitan a los empresarios e industriales yucatecos a participar en la edición de este año del ITM, con el tema “Construyendo una industria sostenible”.

En conferencia vía Zoom para informar sobre esta reunión, Bernd Rohde, director general de ITM Hannover Messe México recordó que desde 1947, y cada año, se realiza el evento, que es el más importante en materia de desarrollo industrial últimamente sostenible.

México fue el primer país latinoamericano invitado a participar en 2018 y desde entonces es parte de esta organización.

Hans Blomeier, jefe de la oficina de Relaciones Exteriores en el país para la Fundación Konrad Adenauer y quien también participó en la conferencia, destacó que “México es un diamante ya bastante pulido, solo que estaba fuera de enfoque”.

“O sea si la gente decía Norteamérica siempre intuía que era Estados Unidos y tal vez Canadá, y si hablaba de Latinoamérica se refería a Brasil, pero en medio está México, que es parte del G-20 y la OCDE, es la 14 o 15a. economía más grande del mundo, de ahí la importancia de que participara en este evento”, indicó.

Joachim Elsaesser, representante de la Federación de la Industria Alemana (BDI), en la conferencia subrayó que la perspectiva del evento es grande. “Sin un sistema educativo de calidad con gente sumamente preparada no puedes desarrollar una economía, con una huella de carbono verde no puedes ser competitivo a nivel mundial, hay reglas y para eso es este foro para conectar a la academia, sociedad y la política con el sector empresarial, ése es uno de los ingredientes del evento, no solo lo industrial, es una excelente plataforma para dar nuevas ideas, nuevos impulsos al desarrollo sostenible”, manifestó.

Bernd Rohde explicó que este evento es mucho más que solo una exposición, en los tres días —del 9 al 11 de octubre— en el Poliforum León, en Guanajuato, se realizará en paralelo una gran cantidad de eventos. Los habrá para estudiantes, con el fin de capacitar y motivar ese talento, que empiece o se integre a una carrera industrial o una industria relacionada a estos temas.

También habrá temas de inclusión para mujeres, programas de capacitación, conferencias y seminarios. Lo que antes se hacía con la Concamin en la reunión anual de industriales hoy lo hace el Consejo Coordinador Empresarial junto con muchos otros programas.

Evento horizontal

“El evento es muy horizontal, cualquier empresa, sobre todo las pequeñas y medianas que producen y participan en este mercado global, tiene que asistir justamente para ser más sustentable, eficiente y competitiva”, dijo.

Añadió que habrá eventos e información sobre la tecnología, la industria 4.0, la digitalización y la manufactura avanzada. “Es muy importante sobre todo llevar a la pequeña y mediana empresa mexicana que quiere ser competitiva, y tiene que ser competitiva; la realidad es que ya hoy en día lo mismo aplica para Yucatán que para Querétaro, sobre todo por la competitividad”.

“La realidad es que hoy en día si hago un producto en específico puede ser que mi competencia esté en Vietnam, Argentina o en la India y lo que queremos es presentar desde todas las perspectivas un foro de discusión abierto, donde todo el pequeño y mediano empresario pueda ir, entender, aprender y determinar cuáles son los siguientes pasos para seguir siendo competitivo o ser aún más competitivo”, expresó.

Tras destacar que el acceso al evento será gratuito, Bernd anticipó que los asistentes podrán hablar con los expositores que les explicarán, por ejemplo, qué hacer para llegar al siguiente paso de donde se encuentran, cómo ser una empresa de la industria 4.0, de lo que mucha gente habla y, aunque suena complicado, es bastante sencillo, consiste solo en la digitalización de todos sus proceso, la interconectividad de cada uno de los elementos de la fábrica, desde que llegan los insumos hasta la entrega del producto.

En el evento participarán grandes empresas transnacionales, alemanas, francesas, japonesas y españolas que ya tienen plantas de producción en México, y estarán con las últimas tecnologías y avances que tienen en el mercado, al igual que una gran cantidad de empresas mexicanas de los 32 estados en la exposición, así como algunas representaciones gubernamentales locales y del extranjero.

“Es un evento nacional completamente, pero con parte internacional, habrá 18 países representados, muchos centroamericanos que prefieren venir a México que ir a Estados Unidos, inversionistas interesados de China, Corea, Malasia, hoy con mucho interés en México por el nearshoring”, manifestó.

En cuando a participantes de Yucatán, recordó que en el pasado han intervenido al menos tres empresas yucatecas, dos que elaboran productos médicos y una de electrónica. Para esta edición aún no saben quiénes participarán.

En cuanto a los beneficios que se obtendrán de asistir a este evento, Hans Blomeier lo resumió de esta manera: “Porque puedes reducir tu curva de aprendizaje, ver lo que otros ya hacen y cómo es una razón para estar ahí, y ahí encuentras a los proveedores y compradores, te asocias, es una red donde empresarialmente te conectas y escuchas las discusiones, te ubicas en qué pasa en el mundo, lo que puedes adaptar a las necesidades del mercado para poder dar un salto muy rápido; escuchas, ves y te conectas”.

“Es una oportunidad de lujo, porque se congregan tantas opiniones y decisiones de personas presentes, además se promueven los temas importantes, sales ganando en costo-beneficio, más cuando el desafío es el desarrollo sostenible en el que todos deben involucrarse y buscar soluciones en conjunto. Es un desafío que involucra a todos, los elementos para el desarrollo estarán reunidos en el evento, desde los académicos, las autoridades y los empresarios”.

En duda

Bernd Rohde recordó que cuando se designó a México como sede del evento muchos se cuestionaron si era algo acertado, porque la realidad es que en el extranjero pocos conocen el potencial industrial que tiene el país; es probable que solo supieran de la parte automotriz.

“Pero no conocen todos los otros segmentos, como el aeroespacial, químicos farmacéuticos, médico hospitalario, eléctrico electrónico, alimentos y bebidas; hay un sinfín de productos industriales, por los cuales no es por nada que México ahora sea el socio industrial número uno de Estados Unidos”, indicó.

Consideró que, además, la realidad es que cada día el tema de la manufactura avanzada ha posicionado a México como uno de los pocos países industrializados que realmente provee no solo a Estados Unidos, sino también a una gran cantidad de otras naciones con numerosos bienes y servicios.

Joachim Elsaesser opinó que “México tiene que aprender que ya no puede seguir jugando como gallo en su rancho, tiene que asumir responsabilidades globales, ecológicas, sociales.., para eso sirven estos foros”.

“Ya nadie puede actuar solo y México tiene posición única, con el nearshoring puede ser un detonador, porque pertenece al mercado del Norte pero con una cultura de Latinoamérica; México es superinteresante para los europeos y asiáticos, y si juega este rol como interlocutor, no solo económico, sino como foro de dialogo de valores puede elevarse a una escala muy interesante”, destacó.— DAVID DOMÍNGUEZ Massa.

Con información del Diario de Yucatán