Incumplen entrega de ISSSTE

Están por cumplirse cinco meses de retraso de la entrega del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE de Torreón y el área de Comunicación Social a Nivel Central dijo a esta casa editora que no tienen información "suficiente" respecto a cuándo se abrirá al público y si se hará por etapas. Localmente, las autoridades del Instituto, desde hace meses, no han querido emitir detalles referentes al HRAE.

Originalmente, el proyecto, llave en mano, se prometió por parte del Gobierno federal para finales de marzo de este año, después, la institución de salud actualizó la fecha e informó que la obra se entregaría el 31 de mayo.

Posteriormente, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró en una visita que hizo el 15 de junio a la unidad de nueva creación que podría entrar en funciones entre julio y agosto.

Días después, Bertha María Alcalde Luján, directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) precisó que el Hospital estaría listo el 20 de julio y que generará 2 mil 203 empleos para personal de salud y administrativo.

Informó que la inversión total es de 3 mil 128 millones 804 mil 160 pesos aunque al principio se dijo que la cifra era de tres mil 28 millones de pesos y luego, Nivel Central, a través de la Jefatura de Servicios de Información y Difusión, informó a El Siglo de Torreón que sería de tres mil 565 millones 797 mil 844 pesos.

Ayer, El Siglo de Torreón hizo un recorrido por el lugar y se pudo observar a trabajadores de la construcción así como también a personal de salud (médicos, enfermeros y enfermeras) que se encuentran en capacitación, aunque de esto último tampoco se ha proporcionado mayor información. Extraoficialmente, se pudo conocer que con las lluvias pasadas, hubo filtraciones de agua en el área de cocina.

"Creo que ahora han sido más prudentes y ya no han dado fecha, porque han quedado mal, cuando han dado alguna fecha no les ha resultado.

"El hospital todavía no está al 100 por ciento, está en fase de detalles, es lo que yo como parte sindical puedo saber, porque los que están más involucrados a profundidad pues debe ser la encargada de dirección, pero como que también los tienen limitados a ellos en cuanto a que puedan difundir información a la prensa o al público en general, hay un hermetismo total.

"Nosotros no tenemos acceso, las personas que están yendo a capacitación, nada más al área a la que van, no se pueden mover a otras áreas, sí hay mucho movimiento todavía de albañiles y contratistas y eso nos deja ver que la obra todavía no está concluida", señaló Alberto Galván Zurita, secretario general de la Sección XI del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE de Coahuila.