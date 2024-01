Incumplen de nuevo con arranque de obra

Otra vez el gobierno de Durango incumplió con la fecha de arranque de la obra de la escuela primaria pública centenaria "Bruno Martínez" de Gómez Palacio. Se había dicho que el inicio de la misma sería el pasado 18 de enero pero no fue así y, ahora las autoridades aseguran que los trabajos arrancarán mañana martes.

Y es que el próximo mes de febrero, se cumple un año de que el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal acudió al antiguo edificio a dar el banderazo oficial para la demolición del mismo, prometiendo que niñas y niños tendrían una nueva escuela en enero de 2024. Pero nada de eso fue cierto ya que hasta ahora, no se ha puesto ni un ladrillo y los estudiantes están tomando sus clases en instalaciones que les prestó la Escuela Normal Superior de La Laguna Cursos Regulares, ubicada sobre el bulevar Miguel Alemán y la primaria "Profra. Mariana León de Chávez".

En todo este tiempo, sólo se terminaron los trabajos de demolición y se hizo la limpieza gruesa del terreno, localizado entre la avenida José María Morelos y la calle Mariano Escobedo de la colonia Centro.

Mientras tanto, los padres y madres de familia tienen mucha molestia pues señalan que los han traído "con puras mentiras"; incluso, amagan con hacer una manifestación o una campaña en redes sociales para inconformarse.

"Nosotros ya estamos desesperados, porque a muchas mamás nos queda bien lejos el Miguel Alemán, no hay camiones. Vino el gobernador el año pasado y él se comprometió a que la obra la iban a entregar en enero de este año y por eso no cambiamos a nuestros niños, pero pues no, nos mandan mensajes a los grupos de los salones y nomás nos dicen que está lento y que ya van a iniciar pero puras mentiras, no es cierto todo lo que nos dicen", señalaron madres de familia.

Dijeron que la supervisión de zona, les ha dicho que es una obra federal y que "sí bajó el recurso y que estaba etiquetado pero que todo era un proceso y que era tardado porque tenían que hacer las licitaciones.

El supervisor de zona, nos dijo que en Durango capital, a él y a la directora de la escuela les habían entregado en un evento el recurso en un cheque simbólico".

En un inicio, se informó que el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (Inifeed) estaba a cargo del proyecto y que la inversión sería de alrededor de 20 millones de pesos.

En La Laguna, el subsecretario de Educación, Fernando Ulises Adame de León comentó que el Inifeed les había dicho que la obra empezaba el 18 de enero pero que "fue una información no oficial, fue por teléfono y nos dijeron eso. Nosotros tenemos muy claro que ya se hizo el concurso, que ya se hizo la asignación y el constructor dijo que empezaba el 18 pero si podía antes, el 17 pero no empezó, es una pena. Hoy nos dice que empieza el martes próximo".

El funcionario dice que hubo un desfase en el presupuesto y que finalmente, la obra costará 25 millones de pesos; un 20 por ciento del recurso es estatal y el resto es federal.

"Quedamos de hablarles a los padres para notificarles, nosotros les vamos a informar qué día porque aunque sea aquí en corto, en lo local, queremos hacer una pequeña reunión para dar el arranque, esperamos que nos acompañe gente de la oficina del gobernador o el gobernador mismo", finalizó.