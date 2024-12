Incrementa la violencia homicida en La Laguna, se concentra entre particulares

Los homicidios en La Laguna se han incrementado en el presente año, sin embargo, la violencia homicida se ha concentrado entre particulares en un 60 por ciento de las carpetas de investigación, y no en la rivalidad delincuencial, como ocurrió en el periodo de inseguridad.

Marco Zamarripa González, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, explicó que, de enero a octubre de 2024, en Torreón se han iniciado 23 carpetas de investigación, contra 16 del mismo periodo de 2023, lo que representa un 44 por ciento de incremento.

En Matamoros pasó de 6 a 4 en el mismo lapso, 33% menos; en Saltillo, de 25 a 19, 24% menos; el estado de Coahuila pasó de 112 a 98, un 12.5% menos.

Consideró relevante el análisis de la tasa por cada 100 mil habitantes: Torreón alcanza una tasa de 2.93 homicidios por cada 100 mil habitantes; Matamoros de 3.2; Saltillo de 2.08; y Coahuila 2.89.

Para dimensionar esto, el comparativo se realiza contra la tasa nacional, que se ubica en 16.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, cinco veces mayor a la de Torreón.

También destacó que se requiere poner en perspectiva estos homicidios, por lo que el CCI ha solicitado a las Fiscalías Generales de Coahuila y Durango, desde hace varios años, en las reuniones que realizan en el Mando Especial, clasificar los homicidios a través de eventos y occisos, que es el conteo de víctimas, pero también la manera por la que ocurren.

Zamarripa González explicó que es importante la clasificación porque eso permite plantear estrategias diferenciadas en materia de seguridad.

Recordó que los homicidios por presunta rivalidad delincuencial se tenían en los años más violentos, lo que obedece a otro tipo de reacción y otro tipo de estrategia.

"No quiere decir que unos sean más importantes que otros, todos son lamentables y no deberían de ocurrir, pero sí tenemos que ser muy enfáticos en seguir clasificando este tipo de homicidios porque eso también obedece a que se activen otro tipo de instancias, no solamente las reactivas sino también temas de salud, de prevención del delito, etc.", indicó.