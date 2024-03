'Increíble, avance de equipos laguneros'

Bárbara Gómez de Navarro, directora regional para First en México, dijo que llevan ocho años trabajando de la mano con Industrias Peñoles en los torneos regionales y que es increíble el avance que han tenido los jóvenes de La Laguna en la robótica y en los proyectos de impacto comunitario. Mencionó que gracias al patrocinio que brinda la empresa minero-metalúrgica a los equipos de robótica, ya se institucionalizó el programa de First (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) en la región.

"Han sido ocho años de tener colaboración con Peñoles, ha sido extraordinario, seis eventos solamente porque la pandemia se atravesó pero ha sido increíble el avance de los equipos laguneros, de los equipos patrocinados por Peñoles, es increíble la diferencia que hay entre los robots que vimos hace ocho años a los robots que vimos ahora. Los proyectos de impacto comunitario se han consolidado y realmente los muchachos han avanzado, estamos muy felices de ver como la comunidad de La Laguna adoptó el programa de First", expresó.

El pasado fin de semana, concluyó el First Laguna Regional 2024 y participaron 41 equipos de estudiantes de bachillerato de todo el país y de ellos, 26 fueron auspiciados por Industrias Peñoles; son alumnos de Coahuila, Durango Durango, Oaxaca, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato.

Cabe hacer mención, que la empresa minera tiene doce años involucrada en las competencias de First pues aunque en ese entonces no organizaban eventos regionales, sí patrocinaban a estudiantes para participar en los torneos de robótica de First Robotics Competition (FRC).

A lo largo de ese tiempo, han brindado apoyo a 7 mil estudiantes en First, de los cuales, un 72 por ciento han elegido una ingeniería como carrera profesional.

NUEVAS GENERACIONES TOMAN EL CONTROL

Gómez de Navarro comentó que First llegó a México hace 21 años y que las nuevas generaciones están tomando el control de los eventos.

Incluso, mencionó que en la reciente visita que hizo Chris Rake, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de First a nivel global a la Comarca Lagunera, les comentó que nunca se imaginó que tuvieran a una comunidad tan unida y consolidada.

Informó que en México, han pasado por First más de 160 mil estudiantes; este año, fueron alrededor de 6 mil alumnos. Tan solo en este país, se realizaron tres eventos regionales, en La Laguna, Monterrey, Nuevo León y Hermosillo, Sonora.

"Me siento realizada, le doy gracias a mi padre Dios porque me dio la oportunidad de contribuir un poquito en esto", expresó con gran emoción.

El objetivo de First, es inspirar a los jóvenes a ser líderes e innovadores en ciencia y tecnología al involucrarlos en emocionantes programas basados en mentores que desarrollan habilidades en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.