Incertidumbre invade a nadadores laguneros

Decenas de nadadores laguneros, muchos de ellos en plena etapa de desarrollo deportivo, están en la incertidumbre respecto al camino que deberán seguir en sus competencias federadas y avaladas, debido a los problemas de comunicación y claridad, que recientemente se han presentado en la Federación Mexicana de Natación, a la que pertenecen numerosos niños, jóvenes y adultos que se entrenan en las albercas de La Laguna.

CAMBIAN SEDE

Hasta la redacción de este diario, han llegado las quejas en el sentido de la poca claridad brindada por las autoridades deportivas a nivel federado, en la disciplina de natación, que en la Comarca Lagunera reúne a centenares de atletas en diversas categorías. Aunque ya desde meses atrás existían rumores respecto a los problemas que experimentaba la Federación Mexicana de Natación (FMN), con la destitución de su presidente, Kiril Todorov, la incertidumbre alcanzó su grado máximo hace apenas un par de días, cuando se anunció que el Campeonato Nacional de Invierno 2024, pactado para celebrarse en Guadalajara, Jalisco, del 14 al 21 de diciembre próximos, cambiará de sede, lo cual también inició como un rumor, pero días atrás se convirtió en realidad.

Ese cambio de sede provocó las primeras afectaciones, no solamente para el comité organizador o la ciudad sede, sino también para los deportistas y sus familiares, pues ante la cercanía de la fecha del evento, muchos de ellos ya habían pagado vuelos, viajes terrestres y reservaciones en hoteles, dinero de familias que hoy “está flotando en el limbo”. Obviamente, no sólo son los nadadores laguneros quienes han sido afectados por esa situación, sino nadadores de todo México, quienes están en espera de respuestas por parte de los federativos responsables, respuestas que no han llegado.

EN PUGNA

Ante las problemáticas que ha vivido la Federación Mexicana de Natación, desde años atrás empezó a operar el Comité de Estabilización para la Federación Mexicana de Natación, en un esfuerzo por seguir fomentando ese deporte y brindar a los nadadores mexicanos, foros adecuados para que continúen su desarrollo deportivo.

Hoy día, el Comité de Estabilización es el que cuenta con el reconocimiento de World Aquatics, el organismo internacional más importante de la natación, y es con ese aval, que se otorgan las calificaciones a campeonatos panamericanos, centroamericanos o incluso, mundiales.

Sin embargo, la Federación Mexicana de Natación ha seguido lanzando convocatorias, como la del Campeonato Nacional de Invierno 2024, que finalmente cambiará de sede, pero que mantiene su intención de brindar puntos para el ránking nacional, pero sin el reconocimiento de World Aquatics, lo que ha despertado la incertidumbre de nadadores laguneros y de todo el país.

El Comité de Estabilización lanzó la convocatoria para el Campeonato Nacional de Curso Corto, a celebrarse en Querétaro, del 20 al 21 de diciembre, fecha que “se empalma” con el de Invierno, por lo que la incertidumbre se acrecenta.