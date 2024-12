Inauguran Semana de la Discapacidad 2024 en La Laguna de Durango

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este lunes se inauguró la Semana de la Discapacidad 2024 en la Subsecretaría de Educación de La Laguna de Durango que atiende a casi 5 mil personas en los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). La intención es promover el desarrollo, la inclusión, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.

Coquis Espinoza Meraz, subjefa de Educación Especial en la región dijo que esta mañana se realizó un acto cívico-cultural en el que tuvieron participación niños, niñas y jóvenes con alguna condición de discapacidad, capacidades y aptitudes sobresalientes o dificultades en el desarrollo de competencias.

Se inauguró la galería fotográfica “El maravilloso mundo de la inclusión” en la que participaron 30 centros de trabajo de educación especial. Por ejemplo, la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 23Y, plasmó la frase “La lengua de señas es a mis ojos lo que las palabras a tus oídos”, indicando la Introducción a la Lengua de Señas Mexicana a los alumnos de sexto grado y que en el grupo, está incluida una estudiante con hipoacusia bilateral. La USAER 62Z citó que la inclusión rompe barreras y abre caminos hacia un presente lleno de oportunidades por lo que en el nivel secundaria, no hay límites.

Semana de la Discapacidad 2024 (EL SIGLO DE TORREÓN)

Este mismo lunes, se inauguró un autolavado inclusivo en el Centro Integral Laboral de Gómez Palacio y mañana martes 3 de diciembre se tiene programada una función de cine inclusivo, de 8:30 a 16:00 horas en el Teatro Dolores del Río de la Casa de la Cultura de esta misma ciudad.

También habrá un círculo de conferencias y talleres en el Centro de Convenciones Bicentenario de Durango capital y el próximo 4 de diciembre se realizará la tercera Feria Inclusiva 2024 en el Eriacito de Lerdo, a partir de las 9:00 horas. Se desarrollará un show infantil, habrá brincolines, juegos mecánicos y antojitos mexicanos.

“Nos enfrentamos mucho a que la sociedad no nos hemos querido preparar como debe de ser y por desconocimiento tenemos miedo, la parte de ser inclusivos no es facilitándoles las cosas a ellos, sino dejándolos que ellos las realicen por sí solos a como ellos las puedan hacer, pero sobre todo que no los tengamos estigmatizados, que por tener una condición, una discapacidad, no pueden hacer las cosas, demósles la oportunidad para que nos demuestren cómo sí las pueden hacer”, comentó Espinoza Meraz.