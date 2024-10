IMSS de La Laguna ofrece mastografías móviles en octubre para mujeres mayores de 40 años

Con el fin de detectar lesiones o cambios en las mamas, que no se pueden ver o tocar durante la exploración clínica, del 3 al 30 de octubre del presente año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila tendrá a disposición de sus derechohabientes mayores de 40 años los mastógrafos móviles en unidades médicas de la región Lagunera.

Las personas interesadas pueden acudir a su clínica de adscripción para obtener informes sobre cómo acceder a este servicio, en el entendido de que la atención que se brinda en estas unidades móviles es gratuita para la derechohabiencia del IMSS.

Para mayor orden se sugiere a las personas interesadas informarse sobre los requisitos para poder realizarse una mastografía en su clínica de adscripción, no obstante, también se recibirá a quienes lleguen de manera espontánea. Es importante acudir con identificación oficial y/o Cartilla Nacional de Salud para realizar un correcto registro de las acciones brindadas.

En Torreón, el calendario de los mastógrafos móviles es el siguiente: 3, 10, 17, 22 y 26 de octubre en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66; 4 y 19 de octubre en la UMF No. 80 mientras que 5, 9, 14, 18, 28 y 31 de octubre en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16 y el 7, 11 y 25 de octubre en el HGZMF No. 18.

En Matamoros, se programó el 8 y 24 de octubre en la UMF No. 83; en San Pedro de las Colonias el 12, 21 y 29 de octubre en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 21 y el 15 y 30 de octubre en el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero.

Para realizarse el estudio radiográfico, se recomienda vestirse de preferencia con ropa de dos piezas (blusa y pantalón o blusa y falda) ya que así no habrá necesidad de que la persona se quite toda la ropa. También es importante bañarse y no ponerse desodorante ni talco, debido a que la mayoría contienen minerales que no dejan ver con claridad las imágenes de Rayos X.

El IMSS explica que el estudio consiste en tomar 2 radiografías de cada mama: de los lados y de arriba hacia abajo. Tarda aproximadamente 15 minutos y causa molestias que son tolerables ya que se requiere comprimir el pecho. No todos los resultados anormales significan cáncer, de cada 10 mujeres con mastografía anormal, sólo una tiene cáncer.

Si se descubre alguna anormalidad mediante la mastografía se requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico. En caso de que el resultado sea normal, se citará a una nueva mastografía en dos años.