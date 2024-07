Impuestos ecológicos en Durango afectan la competitividad de las empresas, advierte Canacintra Gómez Palacio

El sector industrial se asesora con despachos técnicos de temas ecológicos en relación a los impuestos verdes que se implementaron recientemente en el estado de Durango, a fin de enriquecer la discusión y tener un panorama del alcance que tiene este gravamen, la complejidad en su cálculo para el pago y cómo podría impactar la competitividad de las empresas.

Pedro Aguirre Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio, dijo que llevan meses desarrollando este tema, desde que se publicó en enero de 2023, por lo que también se han presentado los planteamientos de la industria a los diputados que integrarán la próxima Legislatura en el Congreso local.

Mencionó que se trata de una carga impositiva que otros estados no tienen y que como consecuencia, impactaría la competitividad, ya que involucra prácticamente una carga adicional, en algunos de los casos, una doble tributación, además de que faltan reglas claras para la implementación, así como la aplicación de los fondos que se están recaudando y que se pretende recaudar por este impuesto.

Aguirre Martínez mencionó que se tuvo una primera reunión con los diputados electos, quienes se comprometieron a revisar el tema y a mantener las reuniones para que puedan contar con un panorama más completo de lo que implica para las empresas y que no se vea únicamente la parte de una carga tributaria.

Recordó que ya se han tenido reuniones con dependencias del gobierno estatal, que también seguirán, pues aseguró que los empresarios están de acuerdo en cuidar la ecología y están conscientes de la necesidad de cumplir con reglas de emisiones al medio ambiente, por lo que hay industrias que tienen departamentos enteros abocados a estos temas y que gastan millones de pesos en ello, además de exigir a sus proveedores que cumplan también con esta responsabilidad.

"Queremos que sea un cálculo simple, que los montos que se van a pagar sean razonables, de acuerdo a lo que se tiene en otros estados, en otros países, y que con eso no perdamos competitividad, que no estemos en riesgo de que empresas muy grandes puedan decidir irse a otro lado por temas de un impuesto como este, que las tasas sean justas y que no haya una doble tributación como ahorita sí se está percibiendo con temas de pagos federales que se están haciendo y que se aplican también para la ley estatal", dijo.