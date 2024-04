Improcedente, queja de Shamir por agresión: IEC

La queja del candidato de Morena-PT a la alcaldía de Torreón, Shamir Fernández Hernández en contra del PRI y una mujer que lo insultó, es improcedente porque no se configura un acto de violencia, dijo el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Germán Paredes Lozano.

"No procede, son candidaturas, figuras públicas y como tal están expuestos a recibir apoyo o a recibir vituperios, no podemos tener la piel tan sensible en ese sentido", dijo el representante de la autoridad electoral en el estado.

Resaltó que en el caso de las mujeres, sí podría configurarse un delito de violencia política en razón de género si como candidatas las llegaran a insultar, no así con el caso expuesto "dado que no existe la violencia política contra los hombres".

Esta semana, Shamir Fernández dio a conocer que presentó una queja ante el IEC en contra de la mujer, quien en un acto de campaña le mentó la madre y le pronunció otros insultos.

Paredes Lozano dijo que a dos semanas de haber iniciado las campañas para la renovación de ayuntamientos, se han recibido quejas relacionadas con supuestos actos anticipados de campaña, colocación de elementos publicitarios en lugares no autorizados, entre otras cosas menores que, según señaló, no enturbian el desarrollo del proceso.