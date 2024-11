Importancia de un etólogo

Cuidar la salud mental de los perros es tan importante como cuidar su estado físico, ya que, al igual que las personas, pueden experimentar sentimientos como estrés, ansiedad o tristeza, lo cual, además de afectar su estado de ánimo y comportamiento, también puede generarle daños físicos.

La salud mental y emocional en los amigos perrunos se refiere a su capacidad para manejar y expresar sus emociones de forma equilibrada y adaptativa, y el área de la medicina veterinaria encargada de cuidar ese aspecto es la etología.

"Se trata de una rama importante dentro de la medicina veterinaria, ya que estudia el comportamiento animal. Un etólogo se dedica principalmente a observar e identificar cuál es el comportamiento que está teniendo una mascota, y con base en ello poder establecer algún tipo de tratamiento, si es que así lo requiriera", explica Hadad Emmanuel Leones Viloria, coordinador médico del hospital Veterinario de la Universidad del Valle de México (UVM) Coyoacán.

Un perro saludable debe estar muy bien equilibrado en cuanto a su comportamiento, ya que, de lo contrario, puede generar problemas de salud física y emocional. "Si tenemos una mascota que vive bajo un estado de ansiedad y estrés, es muy probable que pueda tener repercusiones en su metabolismo", recalca.

Aclara que el estudio de la etología está basado en los procesos fisiológicos y neurológicos, y los etólogos son médicos veterinarios, por lo que no debe confundirse con otras personas que ofrecen servicios como el adiestramiento canino.

"El etólogo tiene una base científica, sabe por qué se puede generar algún tipo de conducta fisiológicamente, sabe cuál debe ser el comportamiento normal de una mascota e incluso puede identificar profesionalmente la necesidad de utilización de algún tipo de medicamento, ya que, como médico, tiene la facultad de poderlo recetar", detalla.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS TUTORES

Problemas que suelen presentarse en los perros, como agresividad, ansiedad o desapego, son daños emocionales que pueden generar otros problemas importantes en las mascotas.

"Hay algunas razas que tienden a tener más problemas de comportamiento, por ejemplo, lo vemos en los chihuahueños, que son muy apegados a una persona o están muy acostumbrados a que los estén cargando, y cuando alguien trata de acercarse reaccionan de una forma agresiva. Eso denota un problema de comportamiento en la mascota que debe ser atendido", describe Leones Viloria.

"Yo recomiendo que, en estos casos, los tutores de las mascotas se acerquen directamente con un médico veterinario para que los pueda ayudar a resolver todas sus dudas y preocupaciones", recalca.

Pero la mayoría de los problemas de comportamiento no dependen solo del perro, sino que los tutores juegan un papel importante en ello. "El etólogo no solamente va a identificar el problema en la mascota y actuar al respecto enfocándose en ella, sino que también va a ayudar educando a los propietarios, porque no se puede tener un correcto estado de salud de la mascota sin que los tutores actúen de la forma adecuada", señala.

"Hay veces en las que en la misma casa hay comportamientos muy diferentes. Si alguien consiente al perro y otro le llama la atención, pues obviamente la mascota se va a ir con quien se sienta más a gusto. Es por eso que toda la familia debe mantenerse en la misma sintonía para ayudar siempre a las mascotas", recomienda.

MAYOR CONCIENCIA

Muchas veces, al hospital veterinario de la UVM llegan tutores para la revisión de sus perros cuando presentan comportamientos atípicos, como lamerse mucho las patitas o que vomitan seguido, y cuando esto no tiene que ver con, por ejemplo, un proceso infeccioso, lo más seguro es que se trate de un problema de comportamiento, abunda Leones Viloria.

"Hoy existe mayor conciencia en la población sobre estos temas, y los tutores ahora buscan que el bienestar de sus mascotas sea total. Entonces, nosotros como médicos veterinarios detectamos que, si alguna mascota tiene un problema de ansiedad, agresión, miedo o de cualquier tipo de comportamiento, les sugerimos que generen una cita con etología para que les pueda hacer una valoración y darles su opinión al respecto", menciona.

El especialista señala que los etólogos no imponen o regañan a los dueños para que cambien ciertas actitudes hacia sus perros, sino que les hacen sugerencias encaminadas a mejorar el bienestar de sus animalitos de compañía.

Leones Viloria apunta que es importante hacer conciencia de que se trata de una vida. "Los perritos tienen los mismos derechos que las personas a estar sanos, a estar felices y a estar correctamente equilibrados mentalmente. Ellos no tienen una voz como nosotros, entonces sí tenemos que estar muy al pendiente de nuestras mascotas y lo que puedan sentir", indica.

La etología es un área que se estudia después de los seis o siete años que tarda un médico veterinario en obtener su cédula profesional, y en tiempos recientes ha tenido un auge importante debido precisamente a que existe mayor conciencia de cuidar la salud mental de los animales. Además, cada vez más planes de estudio contemplan esa área.

"La salud mental de los perros es un tema que tenemos que ir abriéndolo cada vez más hacia los tutores y los mismos médicos veterinarios", recalca Leones Viloria.