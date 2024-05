Impartirá conferencia en Congreso en Italia

El distinguido médico especialista en Ginecología y Obstetricia, Raúl Domínguez González, participará por séptima ocasión como conferencista en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Endocrinología Ginecológica (World Congress of International Society of Gynecological Endocrinology), que en su edición número 21 se realizará del 8 al 11 de mayo de 2024 en Florencia, Italia.

Este evento es el más grande y significativo sobre Endocrinología Ginecológica y cada dos años reúne a cientos de profesionales de la salud de renombre internacional con el fin de aprender y discutir las últimas actualizaciones sobre la protección de la salud de las mujeres y su calidad de vida.

Gracias a su brillante trayectoria y valor curricular, el médico certificado y recertificado,destacará este año como uno de los 200 profesores, -entre ellos 10 mexicanos- que participarán como conferencistas ante un auditorio de alrededor de cinco mil personas.

Su ponencia internacional será el próximo sábado 11 de abril y hablará sobre la terapia hormonal para la menopausia (THM). Esta conferencia está programada en el simposio de la sociedad científica, en el que se abordan temas referentes a la Endocrinología femenina e hitos en la vida de una mujer organizado por la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica (ALEG) que preside el médico chileno Alejandro Manzur Yanín.

"Este es un aspecto sumamente básico ya que solamente tres de cada cien mujeres reciben tratamiento en la etapa de la menopausia, hay muchos mitos, tabúes, entre los mismos médicos y hay una desinformación total. Entonces yo siempre invito a la gente a la actualización médica continua, cerrar las filas con trabajos de investigación firmes, seguros y sólidos para tener una información veraz", comentó.

TRAYECTORIA

Raúl Domínguez González es médico especialista certificado y recertificado en Ginecología y Obstetricia y en la actualidad se desempeña como jefe de la División de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Ángeles de Torreón, además de que es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Endocrinología Ginecológica y expresidente de la ALEG.

"Me siento sumamente honrado, siendo lagunero, siempre he dicho que soy lagunero por decisión y me llena de gran orgullo poder representar a nuestra región, a la comunidad médica. Aquí en la Comarca Lagunera se hacen muy bien las cosas, en todas las especialidades", expresó.

En el Congreso Mundial, se abordarán otras temáticas como la resistencia a la insulina, síndrome metabólico, pubertad y adolescencia; neuroendocrinología; endometriosis y adenomiosis; estimulación ovárica; tratamiento de testosterona para mujeres; nuevas cirugías de malformaciones genitales; esteroides; estrategias innovadoras para tratar el prolapso de órganos pélvicos y suplementos de inositoles en obstetricia y ginecología, entre otros.