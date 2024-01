'Impagable', adeudo de 42 mdp de Madero a CFE

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Francisco I. Madero le debe 42 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la facturación en el consumo de la energía de los pozos de agua potable y también mantiene un amparo para impedir el corte del servicio.

Lo anterior lo afirmó el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez quien dijo que son ocho pozos los que tiene el sistema para ofrecer el servicio y expresó que la facturación es "impagable", debido que la dependencia federal los tiene considerados dentro de la facturación de tipo comercial, la cual es la más alta y desde hace varios años, se ha esta "peleando" para que se les cobre la tarifa agrícola que es la de menor costo.

"Todos (los municipios) estamos amparados, porque todos tenemos deudas históricas gigantes, por lo mismo de que nos han hecho caso de que no pueden cobrarnos el esquema de una agua industrial, ni comercial, por que es agua para consumo humano, para la población y todos los alcaldes hemos propuesto que nos pongan en el esquema de la tarifa nueve, que es como la agrícola, la más baja, incluso no es ni siquiera para actividades agrícolas, lo de nosotros es para consumo humano, pero no lo han hecho", explicó.

El edil manifestó que aunque se ha analizado la posibilidad de colocar páneles solares en las norias que les permita disminuir los costos en el consumo de la electricidad, están "amarrados de las manos" debido a que para hacerlo tendrían que notificarlo a la CFE que se utilizaría energía limpia para que se les empiece a la diferencia en los consumos, pero para ello deberán saldar la cuenta, por lo que dijo se encuentran en la misma situación.

Especificó que actualmente se cuenta con ocho pozos para abastecer al municipio, pero les ha ayudado la instalación de 25 norias artesanales en las comunidades rurales para ampliar la cobertura en el suministro.

ADEUDO EN 2019 ERA DE 3.6 MDP

En enero del 2019, al inicio de la primer administración de Ávalos Rodríguez, el entonces gerente del organismo, Abel Ramírez Rodríguez, manifestó que, el adeudo que le dejó la anterior administración con CFE era 3.6 millones de pesos, al no pagar los consumos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018.

"Al iniciar mi labor como gerente de Simas encontré esta situación que preocupa, porque siempre se presumió que tenían un sistema saneado y que los ingresos iban en aumento. Ahora nos encontramos negociando un convenio con la CFE que nos permita cubrir el adeudo sin que ello implique una afectación en el servicio que se brinda", dijo en esa ocasión, pues además advirtió que se haría una investigación del motivo por el que, el anterior gerente no pagó el adeudo pues había una buena respuesta en el pago del servicio.