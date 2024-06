iGaming: Un negocio que va al alza en México 

En los últimos años, jugar con dinero real en máquinas tragamonedas o en mesas de blackjack, póker o ruleta ha sido muy redituable para las salas de casino de nuestro país. Desde el 2005, esta industria va en ascenso, generando un incremento de asistentes del 50%. Basándonos en estos datos, sin duda, el negocio va encaminado a ser uno de los entretenimientos más emocionantes y redituables de México.

El periódico Universal se metió más a fondo en el tema y consultó al presidente de la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta. En la plática, Miguel Ángel Ochoa tocó varios puntos, de los cuales, destaca el incremento de gasto en estos 7 años, pasando de $320 MXN a $480 MXN, datos que, de seguir en esa línea, impulsarán la economía en territorio mexicano en años venideros.

Ochoa también abordó otros puntos del estudio realizados por la asociación. Los juegos de mayor demanda fueron las tragamonedas con un total del 80% de las apuestas, en caso del blackjack, ruleta y otras mesas abarcan el 12% y le siguen el bingo. Las apuestas deportivas también tienen participación, pero en menor medida, ya que su gran mercado es en línea, teniendo un gran impacto en las casas de apuestas que operan en este formato.

Con estas cifras, el director de AIEJA espera superar los 5 millones de asistentes que hubo en el 2023, puesto que la meta es alcanzar los 10 millones de mexicanos para el 2030. Esto significa crear nuevas casas de juego y empleos que impulsen la economía del país. La tecnología y nuevos formatos de juegos son cruciales para este crecimiento, ya que, son el gran pilar para que este negocio sea rentable a corto, mediano y largo plazo.

La legalidad del negocio en México

También se abordó este tema durante la entrevista del Universal. Se mencionó que el cambio de la reglamentación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos ha impedido abrir nuevos espacios de entretenimiento. Si bien, 872 salas de casino de 38 permisionarios tienen la aprobación de la Secretaría de Gobernación SEGOB, solo están abiertas 425 establecimientos en 29 estados de los 32 que componen el territorio nacional mexicano.

¿Qué pasa con las otras 447 salas? Ochoa afirma que el problema radica en dos aspectos fundamentales, la dificultad para obtener los permisos de uso de suelo y la aprobación de autoridades locales. A pesar de estas desventajas, el futuro se ve con optimismo y hoy, son varios estados con más de 20 salas establecidas. La lista la encabeza Baja California con 44, C.D. México con 35, Nuevo León con 33, y Sonora con 32.

Aparentemente, estos datos no son un buen indicio con miras al futuro y todo indica un estancamiento del negocio y como el director lo pronostica, corre el riesgo de no ir por buen camino por falta autorización. Pero hay que tomar en cuenta la demanda, la llegada de marcas de gran prestigio, las ventas de máquinas de tragamonedas que entre el 2021 al 2022 hubo un aumento del 15% como lo indica Luis Casamayor director de FBM, y el éxito de los casinos online con dinero real, para pensar en un gran auge para los próximos años.

Los mexicanos padecen de Ludopatía

La ludopatía es un problema que se acrecienta cada vez más en el mundo y por eso, hay herramientas y organismos especializados para ayudar a los jugadores que padecen o son candidatos a tener un juego compulsivo. Para los representantes de AIEJA, no se considera una enfermedad como tal, sino un trastorno compulsivo. Un punto para llegar a esta conclusión, es que no hay datos registrados sobre el mal uso del juego en nuestra región.

Sin embargo, sí están al tanto de los estudios internacionales acerca del juego irresponsable. Recientemente, se realizó una investigación, la cual dictaminó que del 0.6% al 2 % que acude a las salas de casino, tiene esa obsesión de seguir apostando a pesar de la mala racha. Ante esto, el presidente de la organización comentó estar al tanto, pero considera que no son ludópatas, sino personas en riesgo.

Este tipo de adicción no es para encender las alarmas, ya que la Secretaría de Gobernación no lo considera una adicción; sin embargo, al no considerarlo como un síntoma grave, si se toman ciertas medidas preventivas en los casinos para su detección y prevención. Informan que los empleados están capacitados para detectar y orientar a los clientes, además de contar con el apoyo de números telefónicos de organizaciones altamente calificadas.