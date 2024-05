Hyuna habla de sus desórdenes alimenticios: Solía comer muy poco

Lucir bien físicamente ha sido un aspecto crucial para muchos cantantes, actores y otras personalidades del mundo del entretenimiento. Sin embargo, en ocasiones, algunos llevan este ideal a extremos perjudiciales, como ha ocurrido con los ídolos surcoreanos, quienes deben cumplir con estándares muy exigentes para triunfar en la industria y mantener un cuerpo perfecto. Esto requiere largas horas de entrenamiento y a menudo se ven obligados a tener hábitos alimenticios poco saludables.

Recientemente, la cantautora, rapera y bailarina Hyuna, quien formó parte del grupo Wonder Girls (2007), compartió abiertamente su batalla contra los trastornos alimenticios, una lucha que duró muchos años.

Durante una entrevista en el canal de YouTube B-Season, Hyuna recordó sus inicios en la música a la temprana edad de 15 años y reveló que se mantenía con una dieta extremadamente restrictiva, consumiendo únicamente un pedazo de kimbap, un plato similar al sushi, para mantener un peso de 40 kilos. Expresó: "En aquel entonces, sobrevivía con una sola pieza mientras realizaba todas las actividades programadas. Y eso me destruyó. A los 26 años, ya estaba muy enferma".

La ahora estrella, de 31 años, también explicó que su desorden alimenticio la llevó a desarrollar neuritis periférica, un trastorno caracterizado por el daño a los nervios fuera del cerebro y la médula espinal, según el American Cancer Society.

Los síntomas incluyen hormigueo, ardor, debilidad, entumecimiento, calambres, malestar y dolor, entre otros.

Respecto a ello, la intérprete dijo que la neuritis la hacía desmayarse: "Solía comer muy poco. Hubo momentos en los que pasaba una semana sin comer". Además, explicó que cuando perdía más peso, los desmayos se intensificaban, llegando a perder el conocimiento hasta 12 veces en un mes.

Hyuna también fue diagnosticada con trastorno de pánico y depresión en 2019.

Durante la producción de su álbum I'm Not Cool en 2020 y Ping Pong al año siguiente, experimentó múltiples desmayos, lo que la dejó frustrada y molesta.

En sus redes sociales, expresó su incomodidad: "Estaba bailando felizmente, pero colapsé de nuevo, así que estaba muy molesta porque mi cuerpo no me permitía hacer lo que quería al 100 por ciento. Supongo que es mi culpa por no cuidar mi cuerpo antes". En uno de esos episodios, su presión arterial bajó a 70/40, impidiéndole continuar con sus actividades.