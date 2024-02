Humberto Zurita no tiene planes de casarse con Stephanie Salas

La relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas florece y se consolida, llena de alegría y satisfacción para ambos actores. Sin embargo, el tema de la boda no figura en los planes de Zurita, quien ya vivió esa experiencia en el pasado con Christian Bach, fallecida en 2019.

El vínculo entre Zurita y Salas se remonta a muchos años atrás, ya que ella y Christian eran amigas cercanas. Después del fallecimiento de Bach, Zurita se reencontró con la nieta de Silvia Pinal, a quien no había visto en dos décadas. Enamorado de cómo Stephanie sacó adelante a sus hijas, Michelle y Camila, Zurita se sumergió en un romance que ahora ambos celebran.

El actor, con una extensa carrera en telenovelas, películas y obras de teatro, asistió a la boda de Michelle Salas, donde coincidió con Luis Miguel, su ex pareja y padre de Michelle. La presencia de ambos hombres en el evento no generó conflictos para Zurita, quien lo considera algo normal. "A mí no me conflictúa ni Luis Miguel ni John Travolta", comentó Zurita, revelando que Luis Miguel elogió a Stephanie por su dedicación como madre.

A pesar de que Zurita vivió un matrimonio sólido con Christian Bach, no planea volver a casarse. Según él, a su edad sería "ridículo" y considera que el matrimonio ya no está de moda. Con una diferencia de 15 años entre ellos, la relación entre Zurita y Salas es un ejemplo de amor maduro y consolidado, marcado por la colaboración en la obra de teatro "Papito Querido", donde su dupla recibe aplausos.