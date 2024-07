'Hulk' por todos lados en el universo cinematográfico de Marvel

¿Son “Hulk” o “She-Hulk” los únicos personajes similares que figuran en el Universo de Marvel?, la respuesta es un rotundo, “No”.

Los fans de los comics o de las series ya saben de la existencia de otros héroes o villanos con habilidades y enormes tamaños al estilo de “Bruce Banner”; en caso de que usted no tenga el gusto, aquí le contamos y es que la aparición de “Hulk Rojo” en el tráiler de Capitán América 4 ha causado revuelo.

Empecemos con “Bruce”. El doctor es un hombre retraído y débil, pero cuando su adrenalina se eleva se vuelve “Hulk”, un ser humanoide enorme de piel verde, corpulento y musculoso que posee una gran fortaleza física. Conocido también como “El hombre increíble”, el héroe debutó en los comics el primero de mayo de 1962, con una buena respuesta que prevalece a la fecha.

Mark Ruffalo, Eric Bana y Edward Norton se volvieron “Hulk” en el cine y previamente, en TV interpretaron Bill Bixby y Lou Ferrigno a “Bruce” y Hulk”, respectivamente en la serie The Incredible Hulk (1978-1982). Fue en agosto de 2022, cuando el mundo supo más de “SheHulk”, quien presentó su propia serie, la cual dividió críticas entre fans y conocedores. Tatiana Maslany encarnó al personaje en este proyecto. Disney no ha confirmado si habrá segunda temporada o no.

“She-Hulk” fue creada por Stan Lee y John Buscema. Debutó en Savage She-Hulk número uno. Aunque el primer número tenía como fecha oficial en la portada febrero de 1980, en realidad apareció en las estanterías antes de la Navidad de 1979. El “Hulk Rojo” que se vio en el tráiler es ni más ni menos que “Thunderbolt Ross” o “Thaddeus Ross”, como guste llamarlo.

Debutó en Hulk (vol. 2) número uno de enero de 2008, y fue creado por Jeph Loeb y Ed McGuiness, pero su identidad como Ross no se reveló hasta Hulk 23. Cabe aclarar que el personaje de “Thaddeus”, antes de ser “Hulk Rojo”, entró en acción en 1962 y lo idearon Stan Lee y Jack Kirby Es el papá de “Betty Ross”, quien es la novia de “Bruce”.

Sus poderes los obtuvo tras recibir una inyección de una fusión entre la sangre de Bruce y nanotecnología. Además de las habilidades del “Hulk” de Bruce, “Thaddeus” cuenta con la capacidad de absorber energía y generar calor. Harrison Ford, de acuerdo con IMDB, es el encargado de encarnar al rojo en el filme protagonizado por Anthony Mackie.

Si hay un “Red Hulk” no podía faltart una “Red She-Hulk” y es “Betty Ross”. Durante la historia de “La caída de los Hulks”, ella está en suspensión criogénica. Su papá, Líder y M.O.D.O.K. la revivieron, pero al hacerlo se volvió “Red She -Hulk”. Previo a este acontecimiento, “Betty” ya se había vuelto una “Hulk”, con un aspecto similar a la de un pájaro, a consecuencia de una radiación gama a la que fue expuesta. La bautizaron “Harpy”.

En el mundo de Marvel, también destaca “Skaar”, el hijo que tuvo “Hulk” con “Caiera” en el planeta Sakaar. Creado por el escritor Greg Pak y el artista John Romita, Jr., apareció por primera vez en What If ? Planeta Hulk número uno ( diciembre de 2007). Dicha tierra sufrió una catástrofe. Pocos sobrevivieron, como “Skaar”, quien se llenó de odio contra “Bruce” por haberse ido de ahí.

Su forma humana es de un chico de 12 años y se transforma en un monstruo al igual que su progenitor, además de que manipula la tierra y el fuego. Hay una versión asiática de “Hulk” ideada por Greg Pak y Takeshi Miyazawa y que debutó en las historietas en 2005 en Amazing Fantasy volumen dos número 15.

Su alter ego es “Amadeus Cho”, un joven prodigio de origen coreano sumamente inteligente. Se valió de las nanomaquinas para exponerse a la radiación gama. A diferencia de “Banner”, “Cho” no pierde su inteligencia al transformarse. Antes de que “Bruce Banner” llegara a las páginas de Marvel, ya existía un personaje similar. Se llamaba “Xemnu el Hulk”.

Lo diseñaron Stan Lee y Jack Kirby, presentándolo por vez primera en Journey into Mystery # 62, fechado en noviembre de 1960. Es un villano que quiere conquistar la Tierra. En un inicio era como una especie de Yeti, hasta que Marvel, con el tiempo, le dio un aspecto al de los “Hulks”. “Xemnu” aparece en Hulk and the Agents of S.M.A.S.H. episodio 10 de la segunda temporada.