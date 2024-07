Hugo Catalán 'entra' en la vida de los laguneros

En este verano una nueva película mexicana llega a las salas con el objetivo de entretener al público. Se trata de Entra en mi vida, largometraje dirigido por José Manuel Cravioto y en el que actúan Ximena Sariñana, Paulina Goto, Hugo Catalán y Lalo Elizarrarás. Y fue justamente Hugo quien charló en exclusiva con esta casa editora del largometraje que espera sea muy bien recibido por los laguneros a partir de hoy.

“Me encuentro muy feliz. Ya vi la película, conocí las reacciones de la gente en la premier y fue muy positivo todo. Es una comedia que critica las redes sociales, lo bueno y lo malo. No busca dejarte un mensaje moral, tan solo es una cinta para que te la pases bien y en la que predomina la amistad.

“Nunca había estado en un trabajo tan amable en ese sentido y en verdad que me da alegría que Torreón sea una de las ciudades en las que podrá verse desde este 18 de julio. Espero que vayan a verla y me digan sus comentarios en las redes”, comentó entusiasmado.

En cuanto al director, Cravioto, Hugo mencionó que lo admira porque ha hecho trabajos de diversos géneros.

“Ha hecho cosas muy complejas. Realizó un documental de Café Tacvba y un filme sobre los estudiantes del 68. Ha experimentado con el cine del arte y ahora está haciendo este cine más comercial, pero está lleno de propuestas”.

En la charla, el entrevistado dio los detalles de la película que arriba a 800 salas de toda la República Mexicana. “Lalo Elizarrarás es su debut en el cine y es quien nos va a sacar muchas risas con su papel. Paulina hace el rol de una mujer muy linda que se equivoca, pero quiere hacer las cosas bien y bueno, tenemos a Ximena, quien es una chica sumamente talentosa. Somos un grupo de cuatro amigos”. En ese sentido, Catalán detalló cuál es el papel de “Romero”, su personaje en Entra en mi vida.

“Les cuento que él está enamorado de ‘Eugenia’ (Goto). Es el típico que le hablan por su apellido y no por su nombre. Es un chico que trabaja grabando bodas, sin embargo, desea ser cineasta. ‘Eugenia’ quiere abrir un canal de YouTube y entonces él decide ayudarla. No les platico más para que vayan a los cines”.

Informó el actor que Entra en mi vida se elaboró con un formato bastante innovador.

“Es una película con un formato similar al de El proyecto de la Bruja de Blair. Es un trabajo hecho como si hubieran encontrado mensajes de redes y videollamadas y se uniera todo de manera en que el público podrá involucrarse”.

Por otro lado, Catalán mencionó que este año ha sido muy productivo para él, ya que ha presentado varios proyectos.

“Acabo de finalizar telenovela y además justo terminé de filmar otra película hace unos días entre Puerto Escondido y Ciudad de México. Ya llevo 22 años de carrera, dándole y sin parar, sin claudicar. Es una carrera de resistencia. He visto subir y bajar gente. A mí me encanta lo que hago. Nunca traté de trabajar para volverme famoso, hago esto porque me divierto un montón”.