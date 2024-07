¿Hubo trampa en MasterChef Celebrity? Fuente revela polémicas acciones

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha sido polémica, no solo por los buenos platillos, sino también por pleitos, gritos y presuntas trampas. Las 20 celebridades participantes han hecho de todo para llevarse el gran premio.

Fuentes informaron a TV Notas que las cosas se pusieron intensas en la grabación de la gran final, donde solo llegaron Rossana Nájera, Jawy Méndez y Ferka. Según la fuente de la producción, durante la última cocinada, Ferka y Jawy recibieron tiempo extra gracias a la Chef Zahie, quien pidió detener los relojes para que pudieran terminar sus platillos.

No es la primera vez que sucede algo similar. La fuente aseguró que Zahie frecuentemente ayudaba a los concursantes que le agradaban, pero en esta ocasión fue más allá, dándoles instrucciones específicas para asegurar su éxito.

Se dice que Jawy y Ferka siempre fueron los consentidos del programa, ya que tomaban clases particulares con Zahie. Esto ha sido calificado como una trampa, ya que las demás estrellas no recibían el mismo trato y se preparaban por su cuenta.

La fuente también mencionó manipulaciones detrás de cámaras. En un episodio, Litzy quería mandar a Rey Grupero al mandil negro, pero Ferka y Jawy la convencieron de enviar a Harold, quien finalmente fue eliminado.

El favoritismo hacia Ferka y Jawy

Se grabaron tres posibles finales, pero la fuente cree que Ferka ganará, ya que es la favorita de la Chef Zahie y del jurado. Se destacó que Rossana Nájera merecía ganar por su consistencia y habilidad en la cocina.

Litzy, una de las favoritas del público, no llegó a la final porque notó las injusticias y decidió no esforzarse más, sabiendo que no tenía posibilidades de ganar debido al favoritismo.

¿Qué dicen los fanáticos?

Desde las primeras salidas del reality se acusó a Ferka de favoritismos por parte de la producción. A través de redes sociales, los seguidores del programa han dado a conocer sus posturas sobre los finalistas.