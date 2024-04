Hoy tenemos un campo con oportunidades: Sonia Flores, candidata a diputada federal del distrito 03 de Durango

La candidata a diputada federal del distrito 03 de Durango por la Coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Sonia Flores Arce, acudió a una edición más del Lado B de la noticia para presentar su plataforma política en entrevista con la editora Mariana Onofre.

Flores Arce destacó que su campaña está escuchando a la gente, platicando con ellos y saliendo a territorio para conocer sus necesidades. “Quiero decirte que muy seguramente vamos a ganar... Hemos tocado miles de puertas, pero también miles de corazones”.

Proveniente del ámbito privado, Sonia Flores fue presidenta de las Mujeres Empresarias a nivel estado donde le tocó gestionar, luchar y salir adelante; también ha sido directora general de todos los Colegios de Bachilleres en Durango, resaltando el compromiso muy fuerte con los jóvenes.

El distrito 3 de Durango con cabecera el Lerdo se conforma de 18 municipios en los cuales ya ha hecho mitines, “no una ni dos, varias veces, estamos muy cercanos a las gentes”, afirmó. Apuntó que más del 80 % del distrito se dedica al campo, donde no lo está pasando bien la gente.

El segundo eje de sus propuestas es la salud, refiere “muchas de las de las personas que viven en el campo en la zona rural, que es muy amplia, pues no tienen no tienen la certeza de que si se enferman alguien les pueda atender, se siente el miedo de la gente de enfermarse, se siente el miedo de las personas de decir ‘híjole, pues si no hubo cosecha no hay centavitos en la bolsa’”.

Flores Arce plantea que rescatará al distrito 03 al comprometerse a llevar los servicios de salud para que las personas tengan la certeza de que si se enferman, alguien los pueda curar.

Sonia Flores Arce. (VERÓNICA RIVERA)

Su tercer eje será “el futuro”, en este caso al apostarle a las inversiones para crear fuentes de empleo. Afirmó que Lerdo va creciendo y próximamente lo harán los demás municipios. “Estamos unidos y trabajando juntos para abonarle a nuestra gente porque soñamos soñamos en grande y queremos un Durango mejor todos los días”.

La candidata a diputada federal lanzó un compromiso con las mujeres del campo, señalando que con la pandemia de covid-19 muchas quedaron viudas y hoy ellas se hacen cargo de la siembra saliendo adelante con muchas dificultades, por lo que necesitan que regresen los apoyos y mejorarlos.

Flores Arce relató que en 2020 por un tema de salud de unas operaciones que le hicieron en la columna dejó de caminar y al superar los problemas se hizo el compromiso de hacer lo máximo en algo de beneficio, emprendiendo un esfuerzo para mejorar las condiciones de las mujeres y hombres del campo.

Apuntó que si bien hay carencias, hay una gran oportunidad en lugares como Canatlán, donde los productores de manzana pueden transformar sus productos. “Se pueden hacer cosas maravillosas, hoy tenemos un campo con oportunidades”.

Con ello lanzó un llamado a votar el próximo 2 de junio “porque esto no es un juego, esta es la elección más importante de la historia de México. Hoy tenemos que decidir bien.. hoy tenemos que rescatar nuestro futuro y nuestro futuro…salgamos unidos, salgamos en equipo porque Durango y todo México somos un solo equipo que vale mucho la pena rescatar”.