Hoy se manifestará La Dama de Negro en Torreón

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumple. Hoy caerá una maldición en Torreón.

Calma, no se asuste. Esto ocurrirá únicamente en el Teatro Nazas, en donde se presentará la obra, La Dama de Negro, en dos funciones, 19:00 y 21:30 horas.

La puesta en escena celebrará sus 30 años de carrera, tiempo en el que la Comarca Lagunera también ha sido su cómplice.

Para esta ocasión tan especial, vendrán el maestro Rafael Perrín y Ernesto D´ Alessio.

Todo se encuentra listo para que el terror invada al recinto y los laguneros se lleven tremendos sustos.

La Dama de Negro se ha vuelto un clásico de terror del teatro mexicano.

Su éxito ha sido tal, que el propio Perrín llevó a Colombia la historia, en donde de igual manera ha sido un suceso.

"Es que La Dama de Negro es una obra maravillosa, que toca el corazón y que se vuelve una adicción entre las personas", contó Perrín en una pasada entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

En la trama, "Arthur Kipps" ha vivido aterrado a partir de una experiencia que enfrentó en su juventud.

Los terribles eventos que le sucedieron busca contarlos ante un público conformado por familiares y amigos, por lo que escribe su historia y busca la ayuda de "John Morris", un escéptico director de teatro, para que lo oriente a interpretar adecuadamente su texto.

Para esto se citan en un lugar en el que el miedo y situaciones extrañas abundan.

Durante el primer acto, el público conoce los pormenores preliminares de la historia y siente la atmósfera inglesa de principios del siglo XX gracias a efectos especiales como diversos sonidos.

En el segundo, la historia va provocando risas nerviosas que culminan en gritos de terror.

Se recomienda a quienes van a asistir, estar siempre atentos a lo que sucede.