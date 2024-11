'Hoy mismo me hicieron estudios y me los dieron': La eficacia del Tren de la Salud en Gómez Palacio

Debido a que en el Seguro Social “es la vida cansada y los análisis son muy retirados”, doña Irene Hernández Marín de 65 años de edad, este jueves acudió desde temprana hora a la vía férrea ubicada a espaldas de la presidencia de Gómez Palacio para solicitarle un estudio de laboratorio completo y otros servicios gratuitos al Dr. Vagón, El Tren de la Salud.

El 5 de octubre, la señora acudió al IMSS y su médico familiar le indicó un examen completo pero la cita se la dieron hasta el próximo viernes 29 de noviembre, un mes y medio después. “Aquí lo que me gusta es que te hacen los estudios y uno pues se espera un rato y no meses, hoy mismo me los dieron, me los hicieron a las 7 de la mañana y para antes de entrar a consulta yo ya tenía mis resultados, mi diagnóstico y una receta que aquí mismo se surte en la farmacia, todo lo que me dijeron sí concuerda con lo que mi médico familiar me dijo”, comentó.

Doña Irene dice que padece hipertensión y prediabetes pero que afortunadamente “en todos los estudios salí muy bien y me dio mucho gusto”. “Es que en el IMSS sí te atienden pero el servicio es más lento, de hecho el 29 tiene citas para hacerle esos mismos análisis porque tiene cita con neumólogo, la solicitud fue el 5 de octubre”, mencionó su hija Carolina. “Es que allá esperan a que se muera la gente, el Seguro es la vida cansada la mera verdad y luego no dan medicamento”, dijo don Juan Manuel Becerra, esposo de Irene, y después soltaron una carcajada.

Fueron seis integrantes de la familia Becerra Hernández los que aprovecharon los servicios que ofrece El Tren de la Salud que estará en Gómez Palacio hasta el próximo domingo 24 de noviembre. El Dr. Vagón cuenta con 18 vagones mediante los cuales es posible brindar estudios de laboratorio y gabinete, consultas médicas generales y de especialidad así como planificación familiar. También se cuenta con una clínica especializada en salud integral para la mujer y el paciente diabético.

Con el fin de mantener un orden, las fichas para consulta se están entregando a partir de las 6 de la mañana y de acuerdo con Gabriela León Arias, gerente operativa del Dr. Vagón, ha habido una buena respuesta por parte de la ciudadanía. La atención es hasta las 5 de la tarde y al día, la meta es entregar un total de 500 fichas.

“La invitación es abierta a todas las personas que quieran venir con nosotros, también es invitación para personas que no están viviendo aquí en Gómez Palacio y vienen de otros lugares, si llegan aquí con nosotros y alcanzan ficha nosotros les damos aquí la atención médica”, explicó. Comentó que para ella, esta sería la cuarta vez que le toca estar en este municipio.

En 2014 inició operaciones Dr. Vagón, El Tren de la Salud, un programa sin precedente en todo el continente americano, creado por Fundación Grupo México con el apoyo de Grupo México Transportes. Se trata de un tren equipado como clínica ambulante que lleva servicios médicos gratuitos a las comunidades más alejadas y necesitadas del país; en la actualidad, cuenta con 65 profesionales de la salud para atender a la población.

Cabe hacer mención que después de Gómez Palacio, la ruta 102 del Dr. Vagón estará en la prolongación calzada Colón de la colonia Nueva Aurora de Torreón, del 26 al 29 de noviembre del año en curso.

Si usted quiere mayor información sobre todos los servicios que ofrece El Tren de la Salud, puede ingresar a la página de Internet: https://www.fundaciongrupomexico.org/programas/Paginas/Salud.aspx así como a la red social de Facebook: Dr. Vagón-Fundación Grupo México.