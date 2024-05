House of the Dragon lanza tráiler de la temporada 2: ¿cuándo se estrena y de qué trata?

Max estrenó por fin el avance oficial de la segunda temporada de la serie dramática House of the Dragon, la cual sirve como precuela de Game of Thrones.

La serie basada en el libro de George RR. Martin, Fire & Blood está ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

¿De qué tratará la segunda temporada de House of the Dragon?

Sin duda estamos ante una de las series más esperadas del año, y es que luego de una larga espera finalmente veremos que pasa con la familia Targaryen.

En el nuevo adelanto vemos como la serie se centra en lucha por el Trono de Hierro entre la familia Targaryen.

Hay que recordar que en la primera temporada entendimos que Rhaenyera sería la heredera de la corona, sin embargo, la reina Alicent Hightower reclama que su hijo, Aegon, es el legítimo monarca y lo proclama rey de Kings Landing.

Ante esto los Targeryen se dividen en dos bandos, entre los que apoyan a Rhaenyra y los que apoyan a Aegon, iniciando una disputa por el poder.

El asesinato de Aemond Targaryen lo cambia todo, pues en las primeras imágenes de la nueva entrega queda claro que la historia se desarrollará en medio de una guerra y los protagonistas se enfrentarán las consecuencias de sus actos de la primera temporada.

¿Cuándo se estrena?

La segunda temporada de House of the Dragon verá la luz el domingo 16 de junio y se podrá ver por Max.

¿Quiénes del elenco regresan de la primera temporada?

Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. El elenco adicional que regresa incluye a Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

Conoce al nuevo reparto: Abubakar Salim como Alyn de Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Clinton Liberty como Addam of Hull, Jamie Kenna como Ser Alfred Broome, Kieran Bew como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lord Cregan Stark y Vincent Regan como Ser Rickard Thorne.

No te pierdas el tráiler de la temporada 2 de House of the Dragon: