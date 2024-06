House of the Dragon: claves de la primera temporada y qué esperar de la segunda

Pasaron dos años desde la última temporada de House of the Dragon de MAX, la serie precuela y spinoff de Game of Thrones, será finalmente este domingo 16 de junio cuando los fans de este drama de fantasía puedan ver la continuación después de una primera entrega llena de intriga y una trama que involucra la traición familiar.

En esta ocasión la serie promete regresar con más batallas y dragones.

A diferencia de la primera, esta nueva temporada tendrá una menor cantidad de episodios, mientras que la estrenada en 2022 tuvo un total de diez capítulos, esta nueva serán solo ocho a consecuencia de las huelgas ocurridas en Hollywood el año pasado de parte del Sindicato de Actores y el Sindicato de Escritores.

Fue en otoño de 2022, en octubre, para ser más precisos que la primera temporada de House of the Dragon llegó a su final, por lo que resulta casi imposible recordar con detalle cómo ocurrió el impactante desenlace de aquella temporada. Aquí te recordamos.

¿Cómo ocurrió el final de la primera temporada de House of the Dragon?

El final de la primera temporada de La Casa del Dragón ocurrió con un clímax lleno de emociones y un tenso ambiente político.

Hay que recordar que la reina Rhaenyra Targaryen, la cual es interpretada por la actriz Emma D’Arcy, se enfrenta con la devastadora noticia de la muerte de su hijo, el príncipe Lucerys “Luke” Velaryon.

Este evento es importante, pues desata una guerra civil Targaryen, la cual es conocida como La Danza de los Dragones.

El conflicto ocurre de la disputa por el trono de hierro entre Rhaenyra y su medio hermano, Aegon.

La muerte de Lucerys provoca tensiones políticas catastróficas.

¿Qué esperar de la segunda temporada?

Este domingo llega a Max la segunda temporada de La Casa del Dragón, en donde, según el creador, no existen buenos ni malos entre los dos bandos Targaryen, los cuales son enfrentados y divididos entre el Consejo Verde y Consejo Negro por la disputa del Trono de Hierro.

La base de 'La casa del Dragón' es el libro de 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin, y sigue en líneas generales todo lo que se plantea allí. Por ello, y a través de estos ocho capítulos, se puede dar por iniciada la guerra civil de la Casa Targaryen, también conocida por los seguidores como "La Danza de los Dragones" y que cambiará Poniente para siempre.

En esta nueva apuesta, Los Negros, encabezados por Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) y su tío Daemon (Matt Smith), tendrán que realizar su ofensiva frente a los Verdes del Rey Aegon II y Alicent Hightower (Olivia Cooke) tras el desenlace del último episodio de la primera temporada, en el que el hijo de Rhaenyra, el príncipe Lucerys y su dragón Arraxx, morían tras una épica batalla en los cielos a manos de su primo Aemond y su dragón, Vhagar.

Mientras que la casa de Lord Corlys y la princesa Rhaenys Targaryen (Eve Best) será una gran ayuda para los Negros en la batalla final. Su destreza estratégica, junto a una envidiable flota de barcos, podría ser la clave para cambiar el rumbo de la batalla contra los Verdes, que cuentan con varias figuras de la antigua corte del Rey Viseys y uno de los dragones más poderosos que existen, Vhagar del príncipe Aemond (Ewan Mitchell).