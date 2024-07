Hospitalizan de emergencia al hijo de Poncho de Nigris tras aparatoso accidente

Poncho de Nigris alertó a sus fanáticos luego de dar a conocer el aparatoso accidente que sufrió uno de sus hijos.

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que el conductor dio a conocer que 'Toñito', uno de sus hijos más pequeños, había sufrido un aparatoso accidente, según contó el propio Poncho, ambos se encontraban jugando en un scooter, cuando de pronto, el niño se arrojó sin protección o ayuda de su papá y terminó lastimándose el brazo, provocándole una fuerte fractura.

"Se quebró el brazo por andar jugando en la calle, se me hace que fue un error mío, pero nunca me había pasado, lo llevamos rapidísimo al hospital cuando sentí su bracito medio zafado", comenzó a contar el originario de Monterrey. "No es nada grave, pero si lo van a operar, estábamos jugando, yo estaba en la bici y él en el scooter, se tiró y pasó esto".

"La verdad es que si se siente bien feo cuando los ves llorar de dolor, son accidentes que pasan, pero si se siente gacho, íbamos bien despacito, no traía un raspón ni nada, pero le sentí el bracito y en chinga lo lleve al hospital", aseguró.

El exparticipante de La Casa de los Famosos colocó la radiografía de su pequeño donde se le notaba su hueso roto, acompañado de un video donde aseguraba que ya iban para el hospital junto a sus demás hijos, donde los esperaban Toñito y su esposa, la conductora Marcela Mistral.

Por otra parte, Poncho aseguró que ya estaba fuera de peligro y que el niño ya había salido de la operación.

"Son cosas que pasan, son niños y son muy inquietos, siempre se aprende de las malas, de las buenas no aprende nada. Así que, a seguirle. Los hijos para mí son lo más importante en mi vida, si los trajimos al mundo, pues de perdido darles el tiempo de calidad y formación", escribió.